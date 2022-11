Black Weekend Gewinnspiel! Wir verlosen eine Xbox Series S

Falls du seit längerem mit dem Gedanken spielst, dir eine Xbox zu kaufen, gibt es jetzt gute Nachrichten für dich. Denn mit etwas Glück gewinnst du bei unserem Instagram-Gewinnspiel mit der Xbox Series S eine Top-Spielkonsole der neuesten Generation. Sei es für dich selbst oder deine Liebsten unterm Weihnachtsbaum. Falls du dich aber nicht auf dein Glück verlassen möchtest, kannst du dir die Konsole momentan auch während der Black Week bei Saturn zum Bestpreis von 222 Euro sichern. Alle Details dazu haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.

Xbox Series S gewinnen: So kannst du mitmachen

Nun zurück zu unserem Gewinnspiel – Von heute an, bis zum 28. November, kannst du auf unserer Instagram-Seite eine Xbox Series S mit 512 GB Speicherplatz und einem weißen Controller gewinnen. Alles, was du dazu tun musst, ist: Folge uns bei Instagram, like den Beitrag zum Gewinnspiel und kommentiere mit einem „Space Invaders“-Emoji. Um deine Gewinnchance zu erhöhen, kannst du den Post zusätzlich in deiner Story teilen.

Next Gen Gaming mit Microsofts Spielkonsole – darauf kannst du dich freuen

Von Forza über Fifa bis hin zu GTA oder Halo: Mit der Xbox Series S holst du dir die besten Spiele in dein Wohnzimmer. Gaming mit der schlanken Konsole und dem neuen Xbox Wireless Controller macht Spaß. Denn hiermit zockst du in Full-HD mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Dank Upscaling lassen sich hiermit aber auch Spiele in WQHD oder sogar 4K mit 60 FPS spielen. Außerdem unterstützt die Konsole Dolby Vision & Dolby True HD mit Atmos und sorgt somit auch für ein tolles Audio-Erlebnis beim Spielen. Praktisch ist zudem, dass die Konsole auch abwärtskompatibel ist. Das heißt, bereits von dir gekaufte Spiele für vorherige Xbox-Generationen lassen sich auch mit der Series S weiterhin spielen.

Der verbaute SSD-Speicher gewährt dir 512 GB Speicherplatz, der sich aber bei Bedarf noch erweitern lässt und für kurze Ladezeiten sorgt. Cool ist außerdem die neue Quick-Resume-Funktion, dank derer du ohne Wartezeit zwischen verschiedenen Spieletiteln hin- und herwechseln kannst. Außerdem sehen dank Raytracing Schatten, Beleuchtung und Reflexionen sehr viel realistischer aus, als zuvor. Dadurch kannst du mit der Xbox Series S noch besser in andere Welten abtauchen.