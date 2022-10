Black Friday vorgezogen? MediaMarkt kündigt schon wieder Mehrwertsteuer-Aktion an

Beim Rabatt bedient sich MediaMarkt des alten Tricks und schreibt „Mehrwertsteuer“ drauf, was 19 Prozent Nachlass impliziert. Faktisch stecken aber „nur“ 15,966 Prozent Rabatt drin. Der Grund: Der Staat verzichtet nicht auf seinen 19-Prozent-Anteil, sondern MediaMarkt reduziert Artikel um den Anteil, der als Mehrwertsteuer vom ursprünglichen Preis anfällt. Und das sind eben diese knapp 16 Prozent. Und allgemein gilt: Rabatt ist Rabatt. Und so können auch in dieser Runde einige interessante Schnäppchen dabei sein.

Mehrwertsteuer-Rabatt bei MediaMarkt: Alle wichtigen Infos

Per Pressemitteilung kündigt MediaMarkt die Aktion jetzt schon an. Allerdings sind die Schnäppchen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht scharf geschaltet. Im Online-Shop starten die Rabatte am Mittwochabend, im Markt sind sie dann ab Donnerstag zu finden. Das Ganze gilt, solange der Vorrat – je nach Produkt – reicht und gilt erstaunlich lange. Nämlich bis zum 30. Oktober, also bis Sonntagabend. Hier kommen die Informationen noch einmal gebündelt.

Was? 15,966 Prozent Rabatt auf alles („Mehrwertsteuer-Rabatt“)

Wann? 26. Oktober, 20 Uhr bis 30. Oktober 23:59 Uhr

Wo? Im MediaMarkt Online-Shop (Donnerstag bis Samstag auch im Markt)

MediaMarkt nutzt die Aktion, um das neue Treueprogramm „myMediaMarkt“, das den MediaMarkt Club ablöst, offensiv zu bewerben. So erhalten Teilnehmer des Sammel-Programms dreifache Punktzahl auf ihre Einkäufe. Das System funktioniert ähnlich wie bei Payback und kann bei ausreichender Sammlung in Geschenkgutscheine umgesetzt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Vorteile sind ein verlängertes Rückgaberecht, Sonderkonditionen bei Finanzierungskäufen und digitale Kassenbons.

Abzug im Warenkorb: Tipps zur Schnäppchenjagd

Der Rabatt in Höhe der 15,966 Prozent auf den Vorher-Preis (nicht immer auf den UVP) wird laut MediaMarkt erst im Warenkorb abgezogen. Das heißt einerseits, dass Preisvergleiche die Angebote nicht zwingend als solche erkennen.

Dazu hat die Erfahrung der letzten Runde dieser Rabattschlacht gezeigt, dass MediaMarkt die Automatik, die für den Rabatt sorgt, bereits einige Minuten früher scharf schaltet. Bist du also auf der Suche nach einem begehrten Produkt, das Gefahr läuft, rasch ausverkauft zu sein, kannst du versuchen, es schon einige Minuten vor 20 Uhr am Mittwochabend in den Warenkorb zu legen.

Wie gut die Angebote dann tatsächlich sind, lässt sich erst bei Beginn der Aktion abschließend feststellen. Hast du einen Artikel im Auge, kannst du den Preis jetzt schon beobachten und dir den Rabatt ausrechnen. Bei einigen Angeboten dürfte MediaMarkt auch jetzt wieder Alltime-Tiefpreise bieten, die auch am anstehenden Black Friday nicht mehr unterboten werden.

Wermutstropfen: Diese Produkte sind vom Rabatt ausgenommen

Wie schon zuletzt bei ähnlichen Sonder-Rabatten – etwa bei der Super-Bowl-Aktion von Saturn – sind beim „Mehrwertsteuer-Rabatt“ einige Markenprodukte ausgenommen. In der Vorankündigung nennt MediaMarkt Marken wie Apple, Blink, Amazon, Microsoft, Sonos, Liebherr, Miele, die Eigenmarken ok und Koenic sowie AVM und Xiaomi. Wer also auf die Pirsch nach einem iPhone-Schnäppchen geht, darf nicht mit dem Extra-Rabatt rechnen. Wobei: Für iPhone-Angebote und mehr lohnen sich die parallel diese Wochen laufenden Apple-Days von Saturn.

Dazu kommen noch einige bis dato nicht spezifizierte Einzelartikel und Produktgruppen. Mutmaßlich fallen darunter Konsolen wie die PS5 – sofern überhaupt vorrätig – und weitere Bestseller. Insgesamt kann die Aktion dadurch in ihrer Gesamtheit deutlich abgewertet werden.