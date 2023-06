Black Friday im Sommer? Warum jetzt die beste Zeit für Online-Shopping ist

Ende Juni und im Laufe des Juli finden einige sehr interessante Schnäppchen-Aktionen im Netz statt. Das bekannteste kommt von Amazon – es ist mal wieder Prime Day angesagt. Womöglich interessanter, weil alle Kunden und nicht nur zahlende Mitglieder profitieren können, ist die Aktion von MediaMarkt. Dazu ist die viel akuter.

MediaMarkt schenkt wieder die Mehrwertsteuer

Schon seit Donnerstagabend (22. Juni, 20 Uhr) ging’s los mit der neuen Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt. Die Sonderangebote sind äußerst beliebt, auch wenn das eigentliche Versprechen eine Halbwahrheit ist. Die Aktion gilt über das gesamte Wochenende und damit einige Tage lang, wobei die besten Angebote in der Vergangenheit oft nach ein paar Stunden schon ausverkauft waren.

MediaMarkt reduziert den Preis der Produkte nicht um die Mehrwertsteuer, sondern um den beim Ursprungspreis anfallenden MwSt-Anteil. Es bleiben exakt 15,96 Prozent Nachlass gegenüber dem Vorher-Preis. Heraus kommen in aller Regel richtig gute Deals und viele der Aktionen lassen sich gut kombinieren.

→ Hier gelangst du sofort zu MediaMarkt

Oftmals muss sich MediaMarkt der Kritik beugen, dass kurz vor Start der Aktion einige Preise künstlich hochgezogen werden, um Effekthascherei zu betreiben. Hier hat sogar der Gesetzgeber mittlerweile einen Riegel vorgeschoben und verpflichtet den Händler dazu, den besten Preis der vergangenen 30 Tage transparent zu zeigen. Hier kannst du also recht einfach sehen, wie gut die Angebote wirklich sind. Wie üblich sind auch Produkte einiger Marken – etwa Apple, AVM und Sonos – von der Aktion und dem Rabatt ausgenommen.

Amazon kündigt Prime Day an

Die zweite große Schnäppchen-Chance – zumindest für aktive Prime-Kunden – wartet dann am 11. und 12. Juli. Amazon zündet sein 48-Stunden-Deal-Feuerwerk namens Prime Day. Die Angebote sind explizit den Stammkunden vorbehalten, wobei du als Neukunde von 30 Tagen Gratis-Testzeitraum profitieren kannst.

Übrigens: Schon in den Wochen zuvor dürfte Amazon mit ersten Deals als „Warm-Up-Phase“ starten. Angebote aus dem Prime-Kosmos selbst – etwa zu Gaming und Video – gibt es sogar schon jetzt.

→ Hier geht’s zum Prime Day bei Amazon

Analyse: Soviel sparst du beim Prime Day wirkich

Unser Preisvergleichs-Partner guenstiger.de hat die Prime-Day-Angebote der vergangenen Jahre in großem Stil analysiert und herausgefunden, welche Angebote die besten sind. Bei 88 Prozent der Stichproben-Angebote war Amazon beim Prime Day im vergangenen Jahr der Spitzenreiter beim Preis. Nur bei 8 Prozent der Deals waren Angebote anderer Händler im Netz besser und bei 4 Prozent lagen die Preise bei Amazon mit weiteren Händlern gleichauf.

Ein weiterer Trend, der 2022 im Vorjahres-Vergleich zu beobachten war, macht Hoffnung auf gute Schnäppchen: Lag das Sparpotenzial 2021 bei durchschnittlich lediglich 11 Prozent, stieg es 2022 auf immerhin 16 Prozent im Schnitt. 2019 und 2018 waren mit 20 respektive 23 Prozent noch deutlich andere Sphären. Während der Corona-Pandemie, als der Online-Handel einen richtigen Boom erlebte, konnte Amazon die Preisreduktion klein halten. Für 2023 dürfte demnach also eine neue Steigerung erwartet werden.

Auch zu den Produkten gibt guenstiger.de in seiner Analyse Auskunft. Die preislich besten Deals machst du demnach in den Bereichen Werkzeug und Spielwaren. Nur diese Bereiche betrachtet, gab es hier im Jahr 2022 durchschnittlich 21 Prozent Ersparnis. Auf Rang drei lagen Haushaltsgeräte (19 Prozent), gefolgt von Audio und Fernsehern (17 Prozent). Für Smartphone-Käufer ist der Prime Day nicht mehr der Oberknaller. Hier gab es im vergangenen Jahr nur 6 Prozent durchschnittliche Ersparnis. Als Referenz gilt hier immer der nächstgünstige Preis der Konkurrenz.

Auch Amazon gibt auf seinen Produktpreisen als Streichpreis mittlerweile nicht mehr den UVP des Herstellers an, womit gerne mal Rabatte jenseits der 50 Prozent entstehen, sondern auch hier wird auf den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage hingewiesen.

Konter von Saturn?

In den vergangenen Jahren bemühte sich insbesondere Saturn, einen effektiven Konter gegen Amazon zu fahren und die Prime Day Angebote aus der Technikwelt ebenfalls abzudecken. Das gelang in einigen Fällen gut, in anderen Fällen weniger. Auch in diesem Jahr dürften MediaMarkt und Saturn, die ja seit Anfang 2023 komplett unter gemeinsamer Flagge antreten, eine Gegen-Aktion starten. Hierzu ist jedoch noch nichts bekannt.

Geheim-Tipp: Vodafones Gratis-Tarif

Die Lauscher aufstellen sollten im Juli auch alle, die auf der Suche nach einem Super-Tarif ohne Kosten sind. In den vergangenen Jahren gab es stets im Juli eine CallYa-Aktion von Vodafone, bei der du den Tarif CallYa Digital (20 GB, 5G, 500 MBit/s, Allnet-Flat, eSIM möglich) gratis abschließen konntest und 60 Euro Guthaben darauf bekamst. Dies reicht für 3 Monate Nutzung. Da du hier keinen Laufzeitvertrag abschließt und jederzeit kündigen kannst, ist der Tarif je nach Bedarf wirklich völlig gratis. Der Tarif ist immer ein Tipp (auch für die regulären 20 Euro Grundgebühr), im Juli aber ganz besonders.