Black Friday, Cyber Monday und Co: Alle wichtigen Termine 2021 im Überblick

Der noch neue junge „Singles Day“ aus China, der jedes Jahr am 11. November stattfindet, hat gerade erst mit Schnäppchen auf sich aufmerksam gemacht. Und schon stehen mit dem „Black Friday“ und „Cyber Monday“ die nächsten Schnäppchen-Tage vor der Tür, an denen Online-Shopper jährlich Milliarden Euro für Dinge ausgeben, die sie haben möchten. Ob ein neuer Fernseher, ein Handy oder Zubehör wie Kopfhörer: Ende November findet jährlich eine Rabatt-Schlacht statt, von der viele profitieren wollen. Inzwischen purzeln die Preise aber nicht nur an den beiden Schnäppchen-Tagen.

→ Black Friday: Alles zum Shopping-Feiertag des Jahres

So wurde der Black Friday um die Black Week und das Black Weekend ergänzt. Und auch der Cyber Monday war nicht genug, sodass einige Händler die Cyber Week feiern. Ob Amazon, Otto oder MediaMarkt, ob Tchibo, H&M oder Douglas: Nahezu jedes Unternehmen, das einen Online-Shop hat, bietet an diesen Tagen wahnsinnig viele Produkte günstiger an. Welche das sein werden, lässt sich im Vorhinein selten sagen. An den folgenden Tagen jedenfalls sollten Schnäppchenjäger die Augen offen halten:

Black Week 2021: 22. bis 29. November

Black Friday 2021: 26. November

Black Weekend 2021: 27. und 28. November

Cyber Monday 2021: 29. November

Viele Online-Shops wittern bereits im Vorfeld des Black Friday und Cyber Monday das Geld und winken mit Schnäppchen. MediaMarkt und Saturn etwa haben gerade erst ein Rabattschlacht-Wochenende hinter sich. Und auch der Online-Riese Amazon hat seit dieser Woche die „frühen Black Friday Angebote“.

Augen auf beim Schnäppchen-Kauf

Tage wie der Black Friday oder Cyber Monday sind für viele Menschen eine Falle. Sie verfallen Spontankäufen und haben anschließend Dinge gekauft, die sie oft gar nicht benötigen. Dem reduzierten Preis können viele nicht widerstehen. Wer sich im Vorfeld Wunschlisten anlegt, vermeidet Spontankäufe und kann gezielt nach den Dingen im Angebot suchen, die auf dem Wunschzettel liegen. Meist kennt man hier auch die Preise und kann vergleichen, ob sie nun wirklich reduziert sind. In unserem Ratgeber „Händler tricksen bei Rabattaktionen – darauf musst du achten“ zeigen wir dir, wie du falsche und gute Angebote unterscheiden kannst.

Jetzt weiterlesen Wish, AliExpress und andere China-Shops im Test: Das Ergebnis ist vernichtend