Billig durch Deutschland reisen: Das ist die neue Forderung nach dem 9-Euro-Ticket

Noch einmal kann man das 9-Euro-Ticket kaufen, danach ist Schluss. Ab September gelten dann wieder reguläre Preise und Tickets für den jeweiligen Verkehrsverbund. Prophezeiten viele Experten, dass nach dem 9-Euro-Ticket die Preise für den Nahverkehr deutlich steigen werden, will man nun einen Nachfolger für das günstige Ticket ausarbeiten. Dazu zählt auch ein Ticket, das für ein ganzes Jahr gilt.

Nachfolger des 9-Euro-Ticket: Das will Söder

Die einen sprechen vom Klimaticket, das im Monat 69 Euro kosten und so funktionieren soll, wie das 9-Euro-Ticket. Die anderen wollen ein sogenanntes 365 Tage-Ticket, das immer wieder in Diskussionen auftaucht. Das entspräche im Prinzip 1 Euro pro Tag, an dem Menschen, die das Ticket besitzen, mit dem Nahverkehr unterwegs sein können.

Dieses Konzept bekommt nun Rückenwind aus Bayern, konkreter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). „Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland“, sagt Söder gegenüber der Bild am Sonntag, wie die Zeit unter Berufung auf die Bild berichtet.

Während FDP und Linke sich ebenfalls für das 365 Tage-Ticket aussprechen, hält sich das Bundesverkehrsministerium rund um Volker Wissing (FDP) noch zurück. Laut der Zeit teilt das Ministerium mit, dass eine Arbeitsgruppe sich mit der Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs im Herbst befasse. Dann sollten auch die Ergebnisse von Bund und Ländern zur Entwicklung eben jenes vorliegen.

Kritik der Grünen

Kritik hagelt es indes von den Grünen, wie ntv berichtet. Man bezeichnet Söders Forderung als populistisch und wenig ernsthaft. Man brauche ein ernsthaftes Angebot, das vor allem Menschen, die auf eine Grundsicherung angewiesen sind, nutzen können, so Britta Haßelmann, Fraktionschefin der Grünen. „Bezahlbare und einfache Angebote im ÖPNV, bei denen Menschen nicht nachdenken müssen, ob sie die Tarifzone oder das Bundesland wechseln, werden genutzt. Hier sind jetzt Bund und Länder gemeinsam gefragt, Ideen zu entwickeln, wie ein dauerhaftes attraktives Angebot aussehen kann“, so Haßelmann.

Auch Autofahrer sollen profitieren

Doch nicht nur Personen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sollen von günstigeren Konditionen profitieren. Auch Autofahrer. Denn Söder fordert angesichts der weiterhin teuren Energiepreise, dass auch Autofahrer im Herbst wie Winter entlastet werden. Wie? Der Tankrabatt solle über die gesamte kalte Jahreszeit verlängert werden, um Verbraucher zu entlasten.

Der Tankrabatt war etwa zeitgleich mit dem 9-Euro-Ticket eingeführt worden, damit man Autofahrer aufgrund der hohen Benzinpreise entlastet.