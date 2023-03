MediaMarkt und Saturn mit Revolution? Autos im Fokus

Der Chef des Mutterkonzerns Ceconomy Karsten Wildberger will das Wachstum bei den Elektrohändlern MediaMarkt und Saturn anheizen. Eine Veränderung im Angebot und ein neues Shopformat sollen dazu verhelfen. „Auch beim Thema Elektromobilität“ würde Ceconomy wachsen, sagte Wildberger in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Im Ausland zeigt das Unternehmen in einigen MediaMarkt Filialen Elektroautos.

MediaMarkt und Saturn stellen neues Konzept vor

In Spanien arbeitet Ceconomy mit Volvo zusammen. „Dazu bieten wir passende Pakete zum Strombezug und beraten die Kunden zu allen Fragen rund um die E-Mobilität“, erklärte Wildberger. Der Konzern will solch eine Kooperation auch künftig in Deutschland haben.

„Demnächst können Sie Reparaturleistungen für technische Geräte bei uns sogar im Abo buchen“, teilte Wildberger mit. „Geht etwas kaputt, kommen Sie einfach in den Markt, und wir sorgen dafür, dass es wieder funktioniert.“ Alte Handys, Tablets oder Digitalkameras könne der Kunde beim Neukauf eines Geräts in Zahlung geben, so das Unternehmen. Die alten Geräte würden dann aufbereitet und weiterverkauft oder sauber recycelt. Aber es sind noch weitere Änderungen im Anmarsch. Für das Standortnetz plant Wildberger entscheidende Änderungen.

Kleinere Läden und mehr Reparaturen

Mit kleineren Filialen will die Handelskette in Zukunft als Unternehmen noch größer werden. Diese beiden Formate nennen sie „Xpress und Smart“. In Ungarn betreibt MediaMarkt schon 20 Xpress-Märkte als Shop-in-Shop-Kooperation mit dem Handelskonzern Tesco. In Italien setzt das Unternehmen auf Smart-Märkte mit rund 600 bis 1.200 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem ausgewählten Sortiment. Dort können die Kunden auch Onlinebestellungen abholen oder etwas reparieren lassen. „Ich bin mir sicher, dass dieses Konzept auch in Deutschland gut angenommen wird“, so Wildberger. Er fügte hinzu: „Nach Ostern eröffnen wir die ersten beiden Smart-Märkte in Süddeutschland„. Dies sei aber erst der Anfang, denn sie „planen bereits weitere Läden.“