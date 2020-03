Mit der FritzBox 7490 und der FritzBox 7590 haben die beiden wohl wichtigsten FritzBoxen aber auch die vier wichtigsten FritzRepeater (FritzRepeater 3000, FritzRepeater 2400, FritzRepeater 1200 und FritzRepeater 1750E jetzt ein Labor-Update bekommen.

Labor-Update für FritzBox 7490 und FritzBox 7590

Die Funktionen, die du jetzt testen kannst, unterscheiden sich natürlich zwischen Router und Repeater. So kannst du bei der 7490 und 7590 jetzt mit Verbesserungen bei DNS over TLS rechnen, hast bei der 7590 einen besseren Stromverbrauch im Green-AP-Modus und Verbesserungen beim WLAN-Gastzugang. Außerdem sei das System stabiler und die Nutzeroberfläche schneller geladen, heißt es von AVM. Dazu hat AVM einige Bugs behoben, bei denen sich die FritzBox neu startete oder aber Einstellungen verloren gingen. Auch eine fehlerhafte Anzeige der Solltemperatur deiner Smarthome-Geräte bei Zugriff über MyFritz wurde behoben.

Labor-Update für vier FritzRepeater

Deutlich interessanter sind die neuen Labor-Features im Bereich der Fritz Repeater. Denn hier gibt es Neuigkeiten bei der Unterstützung von WPA3. Setzt du deine FritzBox auf die WLAN Verschlüsselung „WPA2+WPA3“, übernimmt der Repeater diese Einstellung mit dem Labor-Update automatisch, sofern er als Mesh-Gerät aktiv ist.

Ebenfalls neu ist ein erweitertes Mesh-Steering. Es verbessert die WLAN-Leistung mobiler Geräte. Mesh Steering bedeutet, dass Router und Repeater entscheiden, welches WLAN-Frequenzband deine Geräte nutzen. So sollen deine Geräte jederzeit die beste Performance im Netz nutzen. Mit dieser Laborversion wird das Mesh Steering erweitert, das nun zur Verbesserung der WLAN-Leistung verbundener Endgeräte häufiger eingreift. Dabei prüft die Repeater-Software auch bei WLAN-Geräten mit einer guten Verbindung regelmäßig, ob eine noch bessere WLAN-Leistung möglich ist. Die Geräte werden in so einem Fall automatisch auf die bessere WLAN-Verbindung umgesteuert, etwa wenn sich das Gerät von der FRITZ!Box weg oder wieder zurückbewegt. Eine weitere Neuerung ist die Berücksichtigung alternativer „Pfade“ beim Mesh Steering. Kann beispielsweise ein Endgerät entweder zu einem FRITZ!Repeater oder zu einem FRITZ!Powerline-Adapter mit WLAN gesteuert werden, wird auch der Weg ins Internet (über WLAN oder Powerline) bewertet und in die Steering-Entscheidung einbezogen.

Ebenfalls neu: Erkennt ein Mesh-Repeater im Mesh einen lokalen WLAN-Störer, meldet er diesen an die FritzBox als Mesh-Master zurück. Diese bestimmt den optimalen WLAN-Kanal unter Berücksichtigung der Meldung neu.

So kommst du an das Labor-Update

Das FritzLabor kannst du, hast du eines der genannten Geräte, jederzeit nutzen. Wenn du bereits Labor-Nutzer warst, kannst du es einfach über die Oberfläche einspielen. Nutzt du erstmals das FritzLabor, gehst du auf die entsprechende AVM-Webseite. Dort wählst du deinen Router oder Repeater aus und lädst dir die passende Download-Datei als Zip-Datei herunter.

In dieser Zip-Datei befindet sich unter anderem eine Datei mit der Endung .image. Diese installierst du über die Nutzeroberfläche deines AVM-Gerätes als neue Software. Wichtig: Das FritzLabor wird von AVM zwar angeboten, es gibt aber keinen Support. Sollte also etwas nicht mehr funktionieren, musst du dich selber um die Beseitigung des Fehlers kümmern.