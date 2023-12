Besser als Starfield: 60 Euro Weltraum-RPG geschenkt

Der Epic Games Store schenkt dir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche, hochwertige Videospiele im Rahmen des hauseigenen Adventskalenders. Aktuell kannst du dir das Spiel „The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition“ komplett kostenlos sichern. Um dir das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir das Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Du musst aber schnell sein: Das Angebot des aktuellen Spiels läuft nur noch bis zum heutigen 26. Dezember um 17:00 Uhr. Danach ist das nächste Spiel an der Reihe.

Heute kostenlos: The Outer Worlds

„The Outer Worlds“ ist ein Weltraum-RPG, das Spiele wie Starfield in den Schatten stellt. Das Spiel stammt von Obsidian Entertainment, dem Studio hinter „Fallout: New Vegas“, das für viele bis heute eines der besten Fallout-Spiele ist. In The Outer Worlds stehst du urplötzlich im Mittelpunkt einer intergalaktischen Verschwörung. Das Überleben der gesamten Kolonie Halcyon steht auf dem Spiel und du bist es, der über ihr Schicksal entscheidet. Die Kolonie besteht aus mehreren Planeten, die es zu erkunden gilt. Welcher machthungrigen Fraktion wirst du dich anschließen? Wie wirkt sich deine Entscheidung auf das Schicksal der Kolonie aus?

Die Spacer’s Choice Edition von The Outer Worlds enthält nicht nur das Grundspiel. Stattdessen schenkt dir der Epic Games Store zusätzlich sämtliche Erweiterungen des preisgekrönten RPGs. Ebenso wartet diese überarbeitete Version mit besserer Grafik, neuen Animationen und vielen weiteren Verbesserungen auf. Du kannst dir das Spiel nur noch heute bis 17:00 Uhr sichern. Danach endet das Angebot und das Spiel kostet dich wieder 60 Euro.

The Outer Worlds ist ein episches Weltraum-RPG.

DER EPIC GAMES STORE ADVENTSKALENDER

Für viele Gamer gehört der Adventskalender im Epic Games Store mittlerweile fest zur Weihnachtszeit dazu. Laut Insidern kannst du dich auch in diesem Jahr wieder auf 17 hochwertige Spiele freuen, die es im Rahmen der Aktion kostenlos gibt. Allerdings wurde der Ablauf der Aktion in diesem Jahr leicht geändert. So gab es nicht bereits ab dem 13. Dezember jeden Tag ein kostenloses Spiel, sondern erst ab dem 20. Dezember. Dafür soll die Aktion jedoch bis zum 20. Januar andauern.

Diese Spiele gab es in diesem Jahr bereits kostenlos: