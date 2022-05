Benzin und Diesel jetzt günstiger: Das darfst du auf keinen Fall tun!

Der Bundesregierung waren die exorbitant gestiegenen Spritpreise ein Dorn im Auge. Was folgte, war eine Preissenkung, die den Steuerzahler Milliarden kosten, ihn aber gleichzeitig entlasten soll. Pro Liter Benzin sinkt der Preis ab dem 1. Juni um zu 20 Cent. Wer einen Diesel fährt, zahlt an der Tankstelle 14 Cent pro Liter weniger. Drei Monate lang will man so Autofahrer entlasten. Doch wenn du an die Tankstelle fährst, um endlich wieder etwas günstiger zu tanken, solltest du eine Sache vermeiden.

Benzin und Diesel günstiger: Sofort am 1. Juni tanken?

Am 1. Juni dürfte der Ansturm auf Tankstellen so groß sein wie selten. „Die Leute werden Ende Mai darauf verzichten, ihre Autos vollzutanken, sie kommen dann am 1. Juni“, sagt Duraid El Obeid, der Vorsitzende des Bundesverbands Freier Tankstellen vor Kurzem in einem Interview. Gleichzeitig warnt der Auto Club Europa (ACE). „Der ACE geht davon aus, dass die Tankstellen rund um den 1. Juni stärker frequentiert werden – vielerorts sind lange Warteschlangen an den Zapfsäulen zu erwarten“, so der ACE. „Deswegen sollten Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt nicht den Tank bis auf den letzten Tropfen leerfahren“, lauten die mahnenden Worte der Experten.

Auch wenn die Steuersenkung zum 1. Juni in Kraft tritt, kann es laut dem Auto-Club sein, dass der Rabatt für Benzin und Diesel nicht gleichzeitig an allen Tankstellen in Deutschland umgesetzt wird. Da die Nachfrage den Preis bestimme, könne es sein, dass bei dem erwarteten Ansturm auf die Tankstellen auch die Preise nur zögerlich fallen. Bis der Preis spürbar sinkt, könnten sogar einige Tage vergehen. Daher empfiehlt der ACE, sich zum Monatsbeginn erst einmal zurückzuhalten und den großen Ansturm abzuwarten. „Wenn sich die Lage beruhigt und die Preise auf dem günstigeren Niveau eingependelt haben, kann ganz ohne Stress getankt werden“, lautet die Empfehlung.

Bis zu 200 Liter Sprit, mehr geht nicht

Endlich fällt der Spritpreis wieder, nachdem er viele Monate lang nur eine Richtung kannte. So könne manch einer auf die Idee kommen, sich mit Benzin und Diesel einzudecken, falls die Preise wieder klettern sollten. Doch das ist keine gute Idee. Denn die Lagerung von größeren Mengen Benzin ist in Deutschland verboten. Wer mehr Sprit mitnehmen will, als der Tank des Autos zulässt, darf maximal bis zu 20 Liter Benzin in verschlossenen, nicht brennbaren und bruchsicheren Kanistern in Kleingaragen von einer Größe bis zu 100 Quadratmeter lagern. Der Grund, warum größeren Mengen verboten sind, ist die Explosionsgefahr.

Bei Diesel ist die Regelung etwas anders. Bis zu 200 Liter des weniger entzündlichen Kraftstoffs dürfen theoretisch in einer Kleingarage aufbewahrt werden. Allerdings warnt der ACE davor, große Mengen Diesel länger zu lagern. Diesel hält sich selbst bei luftdichter Lagerung nur einige Monate. Schuld ist die sogenannte Dieselpest: Bakterien aus dem Bio-Diesel-Anteil zersetzen mit der Zeit den Kohlenstoff im Diesel und bilden eine Art Schlamm, der die Filter und das Kraftstoffsystem des Fahrzeugs verstopft.