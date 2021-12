Beliebteste WhatsApp-Alternative bittet Nutzer zur Kasse

Vor vielen Jahren kostete WhatsApp eine geringe Gebühr. Das schaffte der Dienst jedoch recht schnell ab, seitdem kannst du den Messenger kostenlos nutzen. Auch das russische Telegram und amerikanische Signal sind ohne weitere Kosten nutzbar. Doch ausgerechnet die wohl sichersten Variante Signal führt nun ein Abomodell ein.

Signal mit Abomodell

Mit Signal verbindet man in erster Linie eine App, die das Thema Datenschutz großschreibt. Hinter dem Messenger steht eine gemeinnützige Stiftung, die eine kommerzielle Nutzung von Signal umgehen will. Da es sich um eine Stiftung handelt, sind auch weder Investoren noch etwa Aktionäre mit im Boot. Dennoch kostet die Entwicklung, Wartung und Co. von Signal Geld – logischerweise.

Bis dato finanziert sich Signal durch Spenden. Zusätzlich werden Nutzer nun doch zur Kasse gebeten – allerdings auf freiwilliger Basis. Wenn du Signal nutzt und den unabhängigen Messenger finanziell unterstützen willst, kannst du das nach dem jüngsten Update realisieren. Du kannst im Prinzip ein Monatsabo „buchen“ und so jeden Monat einen Betrag an Signal bezahlen. Damit deine „gute Tat“ nicht ungesehen bleibt, bekommst du sogar ein Abzeichen: In der App zeigt dich Signal fortan als Unterstützer an, sowohl im eigenen Profil als auch im Profilbild. Wer kein Abo buchen will, kann auf Wunsch auch einmalig spenden – als sogenannter „Boost“.

Durch das Abzeichen wolle man ein Bewusstsein für das gemeinnützige Geschäftsmodell von Signal schaffen und wie dieses Modell funktioniert, heißt es in einem Blogeintrag des Messengers. „Signal verkauft keine Daten, hat keine Werbetreibenden, an die sie verkauft werden, und keine Aktionäre, die von diesen Verkäufen profitieren. Wir bauen eine andere Art von Technologie – bei der Ihre Daten in Ihren Händen bleiben – aber wir bauen auch eine andere Art von Technologieunternehmen. Ein Unternehmen ohne Investoren, ohne vierteljährliche Gewinnmitteilungen und ohne Rücksicht auf den Aktienkurs.

Privatsphäre bei Zahlung bleibt bestehen

Wer sich dazu entschließt, Signal finanziell unter die Arme zu greifen, dem ist zugesichert, dass die Privatsphäre bei Zahlungen ebenfalls gewahrt bleibt. Der Dienst betont, dass die Zahlungsinformation nicht mit dem Signal-Konto verknüpft ist. Der Server erkenne lediglich, dass eine Zahlung getätigt wurde.

Trotz des neuen Abomodells soll Signal auch in Zukunft kostenlos nutzbar bleiben. Die Spenden basieren auf Freiwilligkeit.