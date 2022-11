Beliebte Filmreihe mit Johnny Depp für tot erklärt – das steckt dahinter

Die „Fluch der Karibik“-Reihe mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in der Hauptrolle gehört zu den Kultfilmen der 2000er. Nach sechs Teilen, in denen Depp mitspielte, war jedoch Schluss – zumindest vorerst. Wiederbelebungsversuche der Piratenfilme standen zwar auf dem Plan, scheitern offenbar jedoch jetzt.

Fluch der Karibik: Ein jetzt endendes Schicksal

Keira Knightley (Elizabeth Swann), Orlando Bloom (Will Turner) stiegen bereits nach dem dritten Teil von „Fluch der Karibik“ aus. Nur Johnny Depp blieb seinem Jack Sparrow darüber hinaus treu – mit nur mittelmäßigem Erfolg. Disney plante offenbar, der Kultreihe in Form eines Spin-offs neues Leben einzuhauchen.

Statt des verschusselten Jack Sparrow sollten dieses Mal weibliche Helden im Zentrum stehen, um das gesamte Franchise diverser, insgesamt weiblicher zu gestalten. Margot Robbie, bekannt aus Filmen wie „I, Tonya“ oder „The Wolf of Wall Street“, sollte in dem Spin-off die Hauptcharaktere darstellen. Doch in einer exklusiven Cover-Story mit dem US-Magazin Vanity Fair verriet Robbie nun, dass das „Fluch der Karibik“-Spin-off auf Eis gelegt sei. Das Drehbuch sollte aus der Feder der„Birds of Prey“-Autorin Christina Hodson stammen.

„Wir hatten vor einer ganzen Ewigkeit die Idee, die wir entwickelt haben und der von Frauen – aber nicht nur von Frauen – angeführt worden wäre. Es wäre eine andere Geschichte gewesen. Wir fanden sie ziemlich cool, aber ich schätze, [Anm.: Disney] will sie nicht umsetzen“, erklärt Robbie gegenüber Vanity Fair. Genauere Gründe für das Aus bleiben jedoch unklar.

Kommt Teil 6 des Piratenfilms trotzdem?

Trotz dessen wird gemunkelt, dass Disney trotzdem an einem sechsten Film von „Fluch der Karibik“ arbeiten soll. Das Maushaus hat nach wie vor alle Rechte an der Filmreihe. Der neue Teil würde dann wohl ohne Margot Robbie und ebenfalls ohne Johnny Depp auskommen müssen. Genauere Details oder Updates zu der Produktion gibt es jedoch nicht, sodass im Dunkeln bleibt, ob dieses Projekt ebenfalls eingestampft wird.

„Fluch der Karibik: Salazars Rache“ (Teil fünf) erschient bereits 2017 und bekam nur gemischte Kritiken. Auf der Filmplattform Rotten Tomatoes etwa bewertete man den Film mit nur 30 Prozent als positiv.