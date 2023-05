Bei Anruf Betrug: Achtung bei dieser Telefonnummer!

Wann hören die endlich auf? Diese Frage stellten sich hunderte genervte Betroffene auch im April wieder. Denn die Trickbetrüger werden nicht müde, Leidtragende von morgens bis abends mit Anrufen zu belästigen. Auffällig: Erneut ist eine Berliner Festnetznummer die nervigste Nummer des Monats geworden. Nachdem im März die 030-25555450 negativ aufgefallen ist, haben sich die Gewinnspiel-Spammer im April einfach die nächste Nummer auf ihrem Nummernblock genommen, um dir auf die Nerven zu gehen. Clever Dialer, eine App für Spam-Schutz und Anruferkennung für Mobil und Festnetz, hat erneut die 10 lästigsten Rufnummern ermittelt und veröffentlicht. Demnach ist im April die 030-25555453 als häufigste Spam-Nummer aufgefallen. Es geht um eine angebliche Klassenlotterie. Man hatte sogar die Daten der Angerufenen. Der Verdacht liegt nahe: Hier geht es um Betrug.

Betrug per Telefon: Achtung, wenn Italien anruft

Der zweite Platz ist in diesem Monat sogar international besetzt, denn vermeintliche Gewinnspiele waren besonders von Italien heraus beliebte Methoden, um an die sensiblen Daten der Nutzer zu gelangen (+390240707879). Neu ist die Methode, die Spam-Anrufer aus Düsseldorf nutzen. Die 0211-36189051 ruft demnach an. „Nach erfolglosem Versuch wird unmittelbar danach noch einmal mit unterdrückter Rufnummer angerufen. Die Anrufe erfolgen seit zwei Wochen bis zu 3x täglich“, berichten Bertroffene. Mit bis zu 100 Versuchen in kürzester Zeit testen die Gauner, wer den längeren Atem hat: sie oder die Angerufenen (069-29917782). Das reichte für den zweifelhaften vierten Platz.

Wenig nachhaltig scheint das Anruf-Konzept der 0178-4493212: „Beleidigender Anruf. Nachdem ich aufgelegt habe, wurde ich nochmal angerufen und wieder beleidigt… unfassbar!“ Um ein angeblich abgeschlossenes Abo geht es bei den schon erwähnten alten Bekannten unter der 030-25555450. Eine Zahnzusatzversicherung will man dir unter der 0211-87399110 andrehen und Anrufer mit der 02334-4936 behaupten, man habe ein Gewinnspiel nicht gekündigt. Auch hier liegt der Verdacht Betrug sehr nahe.

Auffallend ist, dass ein Großteil der Spam-Calls im vergangenen Monat wieder verstärkt vom Festnetz aus (76,4 Prozent) erfolgte. Für gerade einmal 23,6 Prozent der Betrugsanrufe wurde das Mobiltelefon oder eine vermeintliche Handynummer genutzt. Diese Tendenz zeigt deutlich, dass Festnetzanrufe ein höheres Potenzial für vermeintliche Betrugsmaschen bieten. Weitere Nerv-Nummern im April: 089-48402073 und 030-232556409