Battlefield 2042: Die offene Beta des Shooter Highlights ist endlich da

“Battlefield 2042 “ ist nicht das einzige Game, dass dieses Jahr von Schwierigkeiten in der Produktion erfasst wurde. Die Pandemie zwang die meisten Entwickler ihre Veröffentlichungsdaten zum Leid der Fans zu verschieben. So auch im Falle von DICE. Allerdings gibt es nun freudigere News in Bezug auf den heiß ersehnten Shooter. Die offizielle Beta startet nämlich ab heute, den 6. Oktober und wird bis zum 9. Oktober offen sein.

Wer kann alles Teil der offenen Beta sein?

Die offizielle Beta öffnet ihre Tore für Vorbesteller:innen und EA Play-Mitglieder. Einige Content Creator hatten den Zugang schon etwas früher. Doch wie kommst du jetzt genau auf das Schlachtfeld?

Auf Origin musst du dich zu “Als erster ausprobieren” navigieren

Auf Steam musst du zu “Zugriff anfordern” und dann zu “Am Spieltest von Battlefield 2042 Open Beta teilnehmen”

Im Epic Games Store musst du zu “Demo” navigieren und von dort zu “jetzt beitreten”

Auf der PS5/PS4 musst du “Battlefield 2042” im Playstore suchen und zur “Open Beta” navigieren um diese herunterzuladen

Auf der Xbox Series X/S musst du “Battlefield 2042” im Xbox Store suchen und zu “Open Beta” navigieren um diese herunterzuladen

Was erwartet dich in der Beta von „Battlefield 2042“?

Im Modus “Eroberung” kannst du mit bis zu 128 Spielern auf einer gigantischen Karte in den Kampf treten. In diesem Sandbox-Modus ist es nicht mehr deine Aufgabe Kontrollpunkte zu erreichen, sondern dich auf die Flaggen in den einzelnen Sektoren zu konzentrieren. Zu Land, Wasser oder Luft kannst du dich dabei austoben. Im Detail wird der Schauplatz deines Kampfes die Karte „Orbital“. In der Stadt “Kourou” im französischen Übersee-Département musst du dich auf unvorhersehbare Wetterbedingungen einstellen. Du stehst nicht weniger als einem bevorstehenden Raketenstart gegenüber, während dir die Zeit aus den Händen rinnt.