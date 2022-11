Bahn-Störung: Streckensperrung nach Unfall sorgt für tagelanges Chaos

Leiferde ist eine Gemeinde im Landkreis Gifhorn. Der nicht einmal 5.000 Einwohner zählende Ort ist derzeit in den Schlagzeilen, denn in der Nähe des Ortes sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Güterzüge kollidiert. Das hatte schon am Donnerstag viele Bahnfahrer kalt erwischt. Denn der Bahn-Unfall ereignete sich nicht auf einer unbedeutenden Güterstrecke, sondern auf der wichtigen Ost-West-Achse zwischen dem Rheinland und Berlin. Die Folge des Unfalls: Eine mehrere Tage dauernde Streckensperrung.

Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr ein Güterzug von hinten auf einen stehenden Güterzug auf, heißt es von der zuständigen Bundespolizei in Hannover. Der auffahrende Güterzug war mit 25 Kesselwagen Propangas beladen, wobei 2 Kesselwagen umkippten und zwei weitere Kesselwagen entgleisten. Auch die Lok wurde stark beschädigt und wurde aus den Gleisen gehoben. An zwei Kesselwagen entstanden Lecks, aus denen in der Folge Propangas austritt. Zusätzlich wurden auf mehreren hundert Meter die Oberleitung abgerissen. Der Triebfahrzeugführer des Güterzuges (45) wurde bei dem Aufprall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Folge des Unfalls: Die Strecke zwischen Wolfsburg und Hannover wurde in beiden Richtungen voll gesperrt. Über die Dauer der Aufräumarbeiten und der Schadenshöhe konnte am Donnerstag noch keine Angaben gemacht werden. Inzwischen ist aber klar: Es wird Tage dauern, bis hier wieder Züge rollen können.

Die Bahn spricht offiziell inzwischen davon, dass die Sperrung mindestens bis Sonntagabend andauern werde. Kurios dabei: Während der DB Fernverkehr als Verkehrsunternehmen derzeit nur von einer Störung bis „mindestens Sonntagabend, den 20.11.2022“ spricht, heißt es beim Betreiber der Infrastruktur DB Netz bereits, dass man davon ausgeht, dass die Strecke erst ab 27. November wieder normal zur Verfügung stehen wird. Man gehe außerdem davon aus, dass vor Montag generell keine Befahrbarkeit der Strecke gegeben sei.

Streckensperrung Berlin-Hannover: So fahren die Züge der Bahn

Das Problem für die Bahn: Normalerweise würde sie den Fernverkehr in diesem Fall über Braunschweig und Wolfsburg umleiten. Diese Strecke steht aber aufgrund einer Totalsperrung wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Die Folge: Zahlreiche Züge fallen komplett aus, andere werden großräumig etwa über Uelzen umgeleitet.

Diese Züge fallen komplett aus

Züge der ICE-Linie 9 (Berlin – Bonn) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus (ICE Sprinter)

Einzelzüge der ICE/IC-Linie 24 (Hamburg – Hannover – Berlin / Berlin – Frankfurt/Süddeutschland) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Einzelzüge der IC-Linie 26 (Berlin – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Fulda – Frankfurt/Süddeutschland) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Züge der IC-Linie 32 (Berlin – Hannover – Dortmund – Köln – Mannheim – Stuttgart – Ulm) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Züge der IC-Linie 56 (Dresden – Leipzig – Magdeburg – Hannover – Bremen – Emden – Norddeich Mole) fallen auf dem Gesamtlaufweg aus

Diese Züge fallen teilweise aus

Züge der IC-Linie 14 (Ostseebad Binz – Berlin – Hannover – Dortmund – Köln) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Köln Hbf aus

Züge der IC-Linie 55 (Köln – Dortmund – Hannover – Magdeburg – Leipzig – Dresden) fallen zwischen Köln Hbf und Braunschweig Hbf aus

Züge der IC-Linie 77 (Berlin – Hannover – Bad Bentheim – Amsterdam Centraal) fallen zwischen Berlin Ostbahnhof und Hannover Hbf aus

Alternativen der Bahn

Die Bahn empfiehlt folgende Alternativen:

Zwischen Berlin und Wolfsburg nutzt du die ICE-Züge mit Zusatzhalt in Stendal. Zwischen Stendal und Wolfsburg verkehrt die RB-Linie 35 (Fahrzeit: ca. 60 Minuten).

Zwischen Berlin und Göttingen nutzt du die ICE-Züge über Erfurt Hbf. Zwischen Erfurt und Göttingen verkehrt die RE-Linie 1 (Fahrzeit: ca. 100 Minuten).

Zwischen Berlin und Kassel-Wilhelmshöhe nutzt du die Fernverkehrsverbindungen mit Umstieg in Eisenach oder Fulda.

Zwischen Hannover und Wolfsburg nutzt du die IC-Züge bis Braunschweig Hbf. Zwischen Braunschweig und Wolfsburg besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen (Fahrzeit: ca. 60 Minuten).

Auf weiteren Verbindungen kommt es zu Umleitungen und Verspätungen. Für die Strecke Berlin – Hannover bedeutet das eine Verlängerung der Fahrzeit von 90 Minuten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.