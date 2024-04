Für drei Tage gibt es bei der Bahn ab sofort zwar nicht „20 Prozent auf alles“ aber immerhin 20 Prozent auf alle Sparpreise. Die Deutsche Bahn startet eine Ticket-Aktion, bei der es einen Extra-Rabatt auf die ohnehin oft schon günstigen Sparpreise und Super-Sparpreise gibt. Darüber hinaus ist das ganze auch noch mit der Bahncard kombinierbar.

Deutsche Bahn: 20 Prozent auf alle Sparpreise

Die Aktion gilt nach Angaben der Bahn zwischen dem 2. und 4. April. Zuletzt hieß es, die Buchung sei ab dem 2. April „nachmittags“ möglich. Die Rabatte gelten für alle Tickets deutschlandweit, die im Fernverkehr als Sparpreis oder Super-Sparpreis verkauft werden. Buchbar sind Fahren bis zum 1. Oktober. Damit kannst du auch, wenn noch nicht geschehen, günstige Fahrten für den Sommer und Sommerurlaub aber sogar auch schon für den Herbst buchen. Hast du eine Bahncard, gibt es darüber hinaus den üblichen Rabatt von 25 Prozent auf das Sparpreis-Ticket.

Durch die Rabatt-Aktion seien Fahrten durch ganz Deutschland schon für 14,30 Euro möglich. Nutzt du eine Bahncard, lässt sich dieser Preis zusammen mit dem Super-Sparpreis auf 10,70 Euro drücken. Bis du unter 27 Jahre alt, kannst du mit dem Super Sparpreis Young sogar noch mehr sparen. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn der bis Sonntag erhältliche Aktionstarif Super-Sparpreis Aktion ermöglichte es dir, auch ohne Preisaktion und Bahncard schon ab 9,90 Euro ein Ticket zu buchen.

Alle Aktionstarife haben aber eines gemeinsam: Sie sind kontingentiert und die Preise richten sich nach der erwarteten Auslastung der Züge. Im Klartext: freitags, sonntags und zum Ferienbeginn dürften die Preise höher ausfallen. Einen Rabatt auf den Flexpreis gibt es im Rahmen der Aktion nicht. Unterschiede zwischen den beiden Sparpreisen gibt es in der Stornierungsmöglichkeit des Tickets (gegen Entgelt). Beide Tickets beinhalten eine feste Bindung an einen bestimmten Zug und haben keine City-Tickets mehr inklusive – auch nicht in Verbindung mit einer Bahncard. Die Buchung der Aktionspreise ist nur über bahn.de möglich.