Mit der Bahn quer durch Deutschland: Mit diesem Trick zahlst du keinen Cent extra

Das Deutschland Abo-Upgrade ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und öffentlichen Verkehrsunternehmen. Zusammen mit dem Start der europäischen Mobilitätswoche am Montag, dem 13. September ermöglicht man allen Abo-Kunden eines ÖPNV-Tickets in ganz Deutschland kostenfrei mit Bus und Bahn zu fahren. Das Ende der Aktion ist am 26. September – dem Tag der Bundestagswahl.

So kommst du an das kostenfreie Deutschland-Ticket

Um das Deutschland Abo-Upgrade für Bus und Bahn in Anspruch zu nehmen, musst du dich lediglich auf der Website der Aktion registrieren. Hierzu benötigst du deinen Namen, E-Mail-Adresse und deine Abo-, Chipkarten- oder Matrikel-Nummer.

Hast du das Formular ausgefüllt, bekommst du eine Bestätigungsmail zugeschickt. Klicke auf den Link in der Mail und dir wird eine weitere Mail mit dem Ticket geschickt. Achtung: Aktuell ist die Website relativ ausgelastet. Bis die Bestätigungsmail und die Mail mit dem Ticket ankommt, dauert es mehrere Stunden und nicht wenige Minuten wie angegeben. Schaue gegebenenfalls auch in deinem Spam-Ordner nach. In meinem Fall hat es 14 Stunden bis zum Erhalt der ersten Mail gedauert.

Wer kann das Bus- und Bahn-Angebot in Anspruch nehmen?

Berechtigt sind alle Nutzende des öffentlichen Nahverkehrs mit gültigen Abo-Tickets. Dazu zählen auch Seniorentickets, Semestertickets, Job- und Firmentickets sowie Schülertickets. Alle teilnehmenden Verkehrsverbünde findest du auf der Website der Aktion.

Welche Bahnen kann man mit dem Ticket fahren?

Welche Busse und Bahnen man in welcher Region fahren kann, hängt vom jeweiligen Verkehrsverbund ab. Eine Karte auf der Website der Aktion gibt darüber Auskunft.

Hier gilt das Deutschland Abo-Upgrade

In den dunklen Bereichen kannst du den kompletten Nahverkehr, also alle Busse und Stadtbahnen sowie den Regionalverkehr nutzen. Bei den mittleren Bereichen sind gewissen Buslinien ausgenommen. In den hellen Bereichen kannst du nur die Bahn und keine Buslinien nutzen. Alle Details, was innerhalb deines Verkehrsverbundes gilt, siehst du in der interaktiven Karte auf der Aktionsseite.