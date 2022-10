AVM: Neue Updates für FritzBox-Zubehör

In den vergangenen Wochen ist es recht ruhig geworden um AVM und neue Updates für WLAN-Hardware des deutschen Herstellers aus Berlin. Doch jetzt tut sich etwas. Zwar noch nicht hinsichtlich neuer Firmwares für aktuelle FritzBox-Modelle, dafür gibt es aber neue Updates für aktuell unterstützte Powerline-Adapter und einen Fritz Repeater zur Vergrößerung des heimischen WLAN-Netzes.

So steht beispielsweise für den FritzPowerline 1220E seit wenigen Tagen eine Aktualisierung auf Firmware-Version 2.13.0.0-37 zur Verfügung. Die Release Notes stellen die folgenden vier Optimierungen in den Mittelpunkt.

Verbesserung: Netzwerkeigenschaften bei mehreren parallelen Powerline-Netzwerken (MME Bridging)

Verbesserung: Erhöhung der Dauer-Stabilität

Behoben: Fehlerbeseitigungen für bessere Netzwerktopologien (LLDP-Protokoll)

Behoben: Potenzielles Sicherheitsproblem im Powerline-Netzwerk beseitigt (CVE Fixes)

Identisch sieht die Liste an Verbesserungen für FritzPowerline 1000E (neue Firmware-Version: 2.13.0.0-42), FritzPowerline 1000E v2 (2.13.0.0-2) und FritzPowerline 1220 (2.13.0.0-6) aus.

Kleines Update für einen FritzRepeater

Außerdem neu: Ein Update für einen WLAN-Repeater von AVM. Für den FritzRepeater 600v2 steht nämlich ab sofort ein Update auf FritzOS 7.30 zur Verfügung. Die Liste der Optimierungen fällt in diesem Fall aber recht spärlich aus. Denn außer allgemeinen Verbesserungen der Systemstabilität gibt es keine größeren Änderungen. Schon im September hatte AVM mehrere FritzDECT-Modelle (smarte Heizkörper-Thermostate) auf Firmware-Version 4.25 aktualisiert.

Größeres Update für aktuelle FritzBox-Modelle steht in den Startlöchern

Für WLAN-Router der bekannten und in Deutschland sehr beliebten FritzBox-Reihe liegt das letzte Update in einer finalen Ausführung schon einige Monate zurück. Allerdings laufen schon seit einigen Wochen Beta-Tests für einen größeren Update-Sprung. In wenigen Wochen soll es mit dem passenden Update auf FritzOS 7.50 eine ganze Reihe an neuen Funktionen für zahlreiche FritzBoxen geben. Ein Datum, wann mit der finalen Version von FritzOS 7.50 zu rechnen ist, gibt es aber noch nicht.