AVM: FritzBox überrascht mit 6-GHz-WLAN – das steckt dahinter

Schon am 8. April hat AVM für die FritzBox 7590 AX und die Fritzbox 7590 ein neues Labor-Update bereitgestellt. Es geht dabei um die Versionsnummer 7.39, die immer wieder neue Updates bekommt und ein Ausblick auf die kommende offizielle Software FritzOS 7.50 ist. In dieser wird es für die verschiedenen FritzBoxen neue Funktionen geben. So plant AVM unter anderem die Einführung von Wireguard als neuen VPN-Dienst.

Jetzt ist im Changelog, der dokumentiert, welche Änderungen die jeweiligen Firmware-Updates beinhaltet, ein Hinweis aufgetaucht, der aufhorchen lässt. Unter dem Unterpunkt „System“ ist da zu lesen: „Verbesserung Im Menü „Heimnetz / Mesh“ wurde bei WLAN-Geräten die Darstellung von 6-GHz-Verbindungen hinzugefügt“.

Das ist bemerkenswert, da WLAN bisher bei AVM ausschließlich auf 2,4 GHz und 5 GHz realisiert wurde. WLAN-Frequenzen im 6 GHz stehen in Deutschland erst seit Sommer vergangenen Jahres zur Verfügung und sind für den WLAN 6E-Standard vorgesehen. Primär wird es dabei um WLAN-Mesh gehen, bei dem WLAN-Router und Repeater die 6-GHz-Frequenzen nutzen, um die Daten untereinander zu übertragen und dann auf 2,4 und 5 GHz an die Endgeräte zu schicken. Funkverbindungen zu 6-GHz-Geräten werden erst später erwartet – es fehlen noch Endgeräte, die das unterstützen. Zwar hat beispielsweise Lenovo schon erste Laptops vorgestellt, bis diese aber im Massenmarkt Relevanz haben, wird es dauern.

FritzBox-Chips beherrschen keine 6-GHz-Netze

Auch die AVM FritzBoxen unterstützen keine 6-GHz-Frequenzen. Warum dann also der Hinweis im Changelog? Handelt es sich um einen Tippfehler? Wir haben bei AVM nachgefragt, was es mit der Änderung auf sich hat. Aus der Pressestelle des Berliner Herstellers hieß es auf Nachfrage der inside digital Redaktion: „Der Hinweis im aktuellen Labor ist lediglich eine Vorbereitung für eine künftige Anzeige von 6E-Geräten. Die Unterstützung von Wi-Fi 6E, bzw. 6 GHz erfordert natürlich neue Hardware.“

AVM suggeriert damit zumindest, dass man an 6E-Geräten arbeitet. Wann es erste Wifi 6E-Geräte gibt, lässt man sich bei AVM aber nicht entlocken. Man werde darüber berichten, wenn es soweit ist, hieß es. Unklar ist dennoch, wieso der Hinweis zu 6 GHz nun in der Software der 7590-Modelle auftaucht, die ohne den passenden Chipsatz die entsprechenden Frequenzen gar nicht empfangen können.