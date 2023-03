Autofahrer: 700 Euro Strafe und Führerschein weg, wenn du das machst

Seit gut einem Jahr gelten neue Bußgelder im Straßenverkehr. Tempoverstöße etwa sind seitdem deutlich teurer. Und auch die Strafen fürs Falschparken und Halten in zweiter Reihe sind merklich gestiegen. Für zwei Verhaltensweisen müssen Autofahrer sogar ihren Führerschein abgeben. Zudem haben alle SUV- und Tesla-Fahrer ein Problem und wissen es oft gar nicht. Es droht sogar ein Bußgeld. Dieses ist aber bei Weitem nicht so hoch, wie das, was einem droht, wenn man den folgenden Fehler macht. Autofahrer sollten also aufpassen.

Wenn sich Autofahrer in Lebensgefahr begeben, werden sie bestraft

Jeder Autofahrer, Fungänger und Radfahrer dürfte wohl wissen, dass es lebensgefährlich ist, wenn man einen Bahnübergang überquert, an dem bereits die Schranken geschlossen sind. Und dennoch sieht man immer wieder Autofahrer, die noch schnell drüberfahren, während sich die Schranken bereits schließen. Und auch manch ungeduldiger Fußgänger und Radfahrer überquert den Bahnübergang, obwohl die Schranken bereits unten sind. Das ist nicht nur lebensgefährlich und dumm, sondern wird auch mit einer drakonischen Strafe belegt.

Autofahrer, die einen Bahnübergang trotz geschlossener Schranken überqueren, müssen mit einer heftigen Strafe rechnen. Während Fahrradfahrer und E-Biker vergleichsweise noch glimpflich davonkommen, muss man als Autofahrer 700 Euro Strafe zahlen. Doch das ist noch nicht alles. Zwei Punkte in Flensburg gibt es ebenso. Und der Führerschein ist für drei Monate weg. So sieht es die Straßenverkehrsordnung (StVO) vor.

Auch das ist verboten

Zudem ist es untersagt, an einem Bahnübergang zu überholen. Autofahrer, die das machen, müssen laut Bußgeldkatalog mit einer Strafe in Höhe von 70 Euro rechnen. Hinzu kommt: Nähert man sich einem Bahnübergang mit zu hoher Geschwindigkeit, werden ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Sind die Schranken unten, heißt es daher: Lieber warten statt Strafe und Leben zu riskieren.