Aus für Free-TV! Sender wird abgeschaltet

„Die lineare Verbreitung des TV-Senders Bild wird zum 31. Dezember 2023 eingestellt.“ Was sich liest, wie eine technische Änderung bei der Ausstrahlung, ist eine Pressemitteilung des Axel-Springer-Konzerns, die nichts anderes aussagt wie: Bild TV ist am Ende. Der TV-Sender, der einst unter dem inzwischen entlassenen Chefredakteur Julian Reichelt gestartet war, wird eingestellt. Schon mit dem Weggang Reichelts hatte Springer das TV-Projekt enorm zurückgefahren. Die einstigen Live-Strecken gibt es schon seit einem Jahr nicht mehr. Auch Talkshows wie „Viertel nach acht“ produzierte man schon seit Monaten nicht mehr . Bild TV zeigt aktuell vor allem Dokus und Reportagen in Endlosschleife – und ein wenig Sport.

Verbleibende Inhalte wandern zu anderen Springer-Free-TV-Sendern

Ab 2024 konzentriere sich das Bewegtbildangebot von Bild auf die eigenen digitalen Plattformen von Bild. Damit geht der Sender dorthin zurück, woher er gekommen war. Die Idee von Bild TV war zahlreichen Livestreams auf der Bild-Webseite entsprungen.

Die Live-Spiele der Handball- sowie der Basketball-Liga in Kooperation mit DYN sowie der Fußball-Talk „Die Lage der Liga“ will Springer ab 2024 bei Welt TV zeigen. Der Nachrichtensender gehört ebenfalls zu Axel Springer. Den Sendeplatz von Bild TV wird man zum Ende des Jahres räumen. Mehr noch: Springer gibt auch die Sendelizenz für den Free-TV-Sender zurück und macht somit reinen Tisch, was das einstige TV-Projekt angeht. Auch die Dokus wird es weiterhin im TV zu sehen geben. Schon heute sind sie auf dem Springer-Kanal N24 Doku zu sehen oder auch auf Welt TV, wenn dort keine Nachrichtensendungen laufen.

Der Schritt, den Sender abzuschalten, ist auch insofern bemerkenswert, als dass Springer es mit dem Sender binnen kurzer Zeit zu einer hohen technischen Reichweite gebracht hat. Der Sender war in HD und unverschlüsselt per Satellit und nahezu allen Kabelnetzen zu empfangen. Die Landesmedienanstalten empfahlen zudem, den Sender bei vorprogrammierten Listen in Fernsehern oder TV-Streaming-Diensten auf Platz 25 einzupflegen. Das sollte bei neuen TV-Geräten zu einer guten Auffindbarkeit sorgen.