Radikale Neuausrichtung bei Ford – Fiesta-Aus war erst der Anfang

Ende Juni 2023 soll es dann so weit sein, nach 47 Jahren wird der letzte Ford Fiesta vom Band rollen. Das ist ein Jahr früher als geplant. Einen rein elektrischen Nachfolger wird es nicht geben. Der Pkw-Gigant plant eine Neuausrichtung unter dem Stichwort „Adventurous Spirit“ – wörtlich übersetzt bedeutet das soviel wie „Abenteuergeist“. Dieses Stichwort gibt auch gleichzeitig die Richtung an, in die sich der Hersteller bewegen will. Die künftigen Modelle sollen rein elektrisch betrieben werden. Schon im Frühjahr 2023 wird die Produktion der Baureihen S-Max und Galaxy eingestellt. Im darauffolgenden Jahr sollen dann drei neue E-Modelle auf den Markt kommen. Ab 2030 will Ford nur noch vollelektrische Autos anbieten. Bis 2050 plant der Konzern weltweit CO₂-Neutralität zu erreichen.

Ford: Neuausrichtung zur E-Mobilität

„Die neue Elektroautopalette von Ford hat zu großer Begeisterung und hoher Nachfrage geführt. Jetzt gilt es, die industriellen Produktionsmöglichkeiten entsprechend rasch zu skalieren“, sagte Jim Farley, Präsident und CEO von Ford. Über 50 Milliarden US-Dollar plant Ford bis 2026 in vollelektrische Autos zu investieren. Mit diesem Ziel wollen sie eine zehnprozentige EBIT-Marge unternehmensweit erreichen und eine angestrebte EBIT-Marge von acht Prozent im Segment der E-Autos erreichen.

„Unser effizient arbeitendes e-Team arbeitet mit hoher Geschwindigkeit und enormer Kreativität, um die Batteriekapazität und die Rohstoffe zu sichern, die wir benötigen, um Elektroautos für Millionen von Kunden zu liefern“, erklärt Farley. So möchte der Konzern neue Lieferketten für Elektroautos aufbauen. Dabei legt Ford nach eigenen Angaben großen Wert auf Nachhaltigkeit und Menschenrechte.

Vollelektrische Autos in der EU bis 2035

In Köln-Niehl wird das Ford-Werk zurzeit umgerüstet, um sich auf die Produktion von vollelektrischen Autos ab dem Jahr 2023 vorzubereiten. Zusätzlich wird dafür ein neues, 2.500 Quadratmeter großes Gebäude gebaut. Dort sollen auf fünf Etagen neue und effiziente Anlagen zur Oberflächenbehandlung der Karosserie verbaut werden. Außerdem sollen in den jetzigen Produktionsanlagen energieeffiziente Lösungen eingeführt werden. Somit können über 2.000 Tonnen CO₂ und mehr als 2.600 MWh elektrische Energie pro Jahr eingespart werden.

Im Laufe des kommenden Jahres soll das erste E-Modell in Köln-Niehl vom Band laufen und ab Mitte 2024 das zweite Elektroauto. Aktuell wird am Kölner-Standort mit einem Jahresvolumen von 200.000 produzierten Fahrzeugen gerechnet. Bis 2035 hat Ford anvisiert, nicht nur emissionsfreie Fahrzeuge in der EU zu verkaufen, sondern auch an allen Standorten klimaneutral zu arbeiten. Auch bei der Logistik und bei den Zulieferern soll die Klimaneutralität hoch im Kurs stehen.