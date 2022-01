Aus für beliebte Kameras: Der größte Kamera-Hersteller der Welt gibt auf

Das war’s. Canon gibt auf, was den Kamera-Hersteller zum weltweit größten und erfolgreichsten machte. Was nur eine Frage der Zeit war, kommt für viele trotzdem überraschend. Insbesondere Profi-Fotografen müssen sich in Zukunft umorientieren. So hat das japanische Unternehmen mit Sitz in Tokio offiziell bestätigt, dass die Canon 1D X Mark III die letzte Profi-DSLR-Kamera sein wird. Einer der größten Zeitung Japans erklärt der Canon-Chef, warum.

Keine Profi-Kamera mehr

Innerhalb weniger Jahre, so Fujio Mitarai, will Canon die Entwicklung und Produktion von Profi-DSLRs einstellen. „Das SLR-Flaggschiff von Canon ist als ‚EOS-1‘-Serie bekannt, die erste erschien 1989“, so der Canon-Chef gegenüber der Zeitung Yomiuri. „Das neueste Modell ‚EOS-1D X Mark III‘, das 2020 auf den Markt kam, wird tatsächlich das letzte Modell sein.“ Eine Erklärung liefert der Japaner gleich hinterher. „Die Marktbedürfnisse verlagern sich immer mehr hin zu spiegellosen Kameras“, sagt Mitarai. Allerdings betrifft das Aus lediglich die teuren Kameras aus dem Profi-Segment. „Die Nachfrage nach SLR-Kameras für Einsteiger und Fortgeschrittene ist im Ausland so stark, dass wir Entwicklung und Produktion vorerst fortzusetzen“, so der Canon-Chef.

Die Canon 1D X Mark III wurde im Januar 2020 vorgestellt. Zum Marktstart mussten Käufer rund 7.000 Euro hinblättern, um einen Body ihr Eigen nennen zu dürfen. Das Aus der letzten Profi-DSLR ist gleichbedeutend mit der vollen Konzentration Canons auf spiegellose Kameras in diesem Bereich, die sogenannten DSLMs. Auf kurz oder lang wird diese Umstellung auch das Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Segment betreffen. Sony hat das Ende der DSLR bereits im Mai 2021 eingeläutet.

Die Zukunft ist spiegellos

Dieser Schritt von Canon dürfte die wenigsten überraschen. Die Spiegelreflexkameras sind zwar in der eher konservativen Fotografen-Szene immer noch sehr beleibt. Doch die Vorteile von DSLM-Modellen überwiegen. Während etwa der Autofokus in einer DSLR kaum noch verbessert werden kann, können spiegellose Kameras mit Augenautofokus und optischen Hilfen im Display beim manuellen Scharfstellen punkten. Da DSLMs keinen Spiegelkasten haben, lösen sie im Vergleich zu ihren klappernden Vorgängern lautlos aus. Das ist primär bei der Tierfotografie, in Kirchen oder im Gericht ein großer Vorteil.

Zwar schätzen viele Fotografen den Prismensucher, da er im Gegensatz zum Mini-Display im elektronischen Sucher die Realität abbildet. Doch auch dieses Argument wird sich im Laufe der Zeit in Luft auflösen. Überdies werden Software und künstliche Intelligenz (KI) beim Fotografieren immer wichtiger. Und dagegen wirken mechanische Teile wie ein Spiegel, der beim Auslösen in der Kamera hochgeklappt wird, antiquiert. Das wusste Sony bereits 2021. Canon weiß das nun auch.