Aus für 5G-Ausbau? Huawei arbeitet wohl doch mit China zusammen

Nach Angaben der Wirtschaftszeitung gehen die Beweise der Zusammenarbeit aus einem internen, als Verschlusssache eingestuften Vermerk des Auswärtigen Amts hervor. Dieses liege dem Handelsblatt vor. „Ende 2019 wurden uns von US-Seite nachrichtendienstliche Informationen weitergegeben, denen zufolge Huawei nachweislich mit Chinas Sicherheitsbehörden zusammenarbeite“, heißt es darin.

Das Außenministerium bezeichnet die Erkenntnisse der Amerikaner als „smoking gun“, ohne sie näher auszuführen. „Die Vertrauenswürdigkeit chinesischer Unternehmen ist im Zusammenhang mit den Sicherheitserfordernissen beim Aufbau von 5G-Netzen nicht gegeben.“ Das Auswärtige Amt ist es auch, das seit Monaten davor warnt, dass die chinesische Netztechnologie als Einfallstor für chinesische Spione und Cyberangreifer genutzt werden könnte.

Bundesregierung wegen Huawei zerstritten

Kanzlerin Angela Merkel hatte sich bislang gegen strenge Restriktionen gegen Huawei gesträubt. Sie fürchtet um das Verhältnis zu China. Das Außenministerium wiederum fordert, dass die politische Vertrauenswürdigkeit von Herstellern zu einem zentralen Kriterium bei der Zulassung von 5G-Lieferanten wird. Im Klartext: Huawei würde dann vom Aufbau eines deutschen 5G-Netzes ausgeschlossen werden.

Nach Angaben des Handelsblattes dokumentiert das als Verschlusssache deklarierte Papier auch, wie zerstritten die Bundesregierung in der 5G-Debatte ist. Die Diplomaten üben offene Kritik am Kurs der Kanzlerin. Sie beklagen, dass die Regierung in „hohen Zeitverzug“ geraten sei. Ressortabstimmungen seien ursprünglich für Oktober vergangenen Jahres geplant gewesen.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) steht im Kreuzfeuer der Kritik. „Das Bundesinnenministerium hatte gegenüber dem Auswärtigen Amt ursprünglich angedeutet, einen Genehmigungsvorbehalt für den Einsatz von Komponenten gesetzlich regeln zu wollen“, heißt es in dem Vermerk. Informell habe das Innenministerium nun aber mitgeteilt, „dass dieser Ansatz auf Bitten der Leitung gestrichen“ werden soll.

Zusammenarbeit könnte das Aus von Huawei in Deutschland bedeuten

Klar ist: Sollten die Beweise für eine Zusammenarbeit zwischen den chinesischen Sicherheitsbehörden und Huawei wirklich existieren und echt sein, dürfte es das Aus für Huawei beim deutschen 5G-Netzausbau bedeuten. Selbst, wenn es keine politischen Vorgaben gäbe, sollte der Image-Verlust in diesem Fall so groß sein, dass die Netzbetreiber ihrerseits von einem Einsatz von Huawei in zentralen Netzelementen abrücken würden. Letztlich dürfte der Image-Verlust auch auf das Endkundengeschäft zurückfallen. Huawei hatte stets betont, nicht mit den chinesischen Behörden zusammenzuarbeiten.