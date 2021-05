Seit Ende März rollen die grünen Busse von Flixbus wieder über die deutschen Autobahnen. Fernbus-Reisen sind seitdem beim Marktführer wieder möglich. Und jetzt kehrt auch BlaBlaBus zurück. Allerdings unter neuem Namen. Denn ab sofort heißt BlaBlaBus so wie die Kernmarke: BlaBlaCar – auch wenn Busse eigentlich keine Autos sind. Aber das nur nebenbei. Fakt ist: BlaBlaCar will Flixbus im Segment der Busreisen wieder Konkurrenz machen. Ab dem 10. Juni kannst du in den roten Bussen des Unternehmens erneut Platz nehmen und quer durch Deutschland reisen.

Reisen wieder stärker nachgefragt

Grund für den Neustart dürfte sein, dass die Reiselust in Deutschland nach vielen Monaten der Corona-Pandemie und endlich spürbar sinkenden Inzidenzzahlen wieder zulegt. Anfang Mai verzeichnete BlaBlaCar in Deutschland nach eigenen Angaben innerhalb einer Woche einen Anstieg der Fahrgemeinschaften um 65 Prozent. Das Aufleben des Mitfahr-Angebots mache deutlich, dass Menschen wieder reisen und damit auch die Busse wieder gefragt seien.

In Zukunft will BlaBlaCar seine Busse unter anderem öfter zwischen den stark nachgefragten Städten Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden und Frankfurt verkehren lassen. Aber auch Düsseldorf, Leipzig, Nürnberg, Hannover und Bremen sind im neuen BlaBlaCar-Fahrplan unter anderem mit berücksichtigt. Im Ausland sind Reisen zum Beispiel nach Paris und Amsterdam möglich. Und die Expansion geht weiter. In den kommenden 1 1/2 Jahren soll sich die Größe des Busnetzes in Deutschland von 100 auf 200 Intercity-Verbindungen verdoppeln.

Diese Städte fährt BlaBlaCar zum Start wieder an – weitere sollen folgen.

Zum Start gibt es Rabatt auf die Fahrscheine

Damit das Bus-Angebot von BlaBlaCar vom Start weg gut gebucht wird, haben sich die Macher entschieden, eine Sonderaktion zu starten. Auf alle Fahrten zwischen dem 10. Juni und dem 1. Juli gibt es einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent. Fahrten zwischen Berlin und Hamburg sind so zu Preisen ab 3,99 Euro pro Strecke möglich, zwischen Frankfurt und München ab 5,99 Euro, zwischen Berlin und Dresden ab 7,99. Etwas teurer sind Verbindungen zwischen Paris und Frankfurt ab 14,99 Euro und zwischen Köln und München ab 15,99 Euro. Fahrscheine gibt es unter anderem über die BlaBlaCar-Homepage.

Auf allen Fahrten mit BlaBlaCar Bussen gilt ein umfassendes Hygienekonzept. Fahrgäste sind verpflichtet, beim Ein- und Ausstieg und während der gesamten Fahrt eine FFP2-Maske zu tragen. Ebenfalls besteht für die Fahrer eine FFP2-Maskenpflicht, wenn sie in direktem Kontakt mit den Reisenden sind. Als weitere Maßnahmen werden die BlaBlaCar Busse täglich desinfiziert, Händedesinfektionsmittel steht für alle Reisenden bereit und moderne Standard-Filtersysteme sorgen auf der Fahrt für Frischluftzufuhr.

