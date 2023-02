Aufgepasst: Neuer Kleinwagen als günstiges E-Auto

Das nur knapp 1,1 Tonnen leichte E-Auto mit dem Namen DR 1.0 EV bietet eine Leistung von 45 kW (61 PS); bei einem maximalen Drehmoment von 150 Nm. Ausgestattet mit einem Heckantrieb ist eine Beschleunigung von 0 auf 50 km/h nach Herstellerangaben in fünf Sekunden möglich. Von 0 auf 100 km/h dauert es dem Vernehmen nach gemächliche 17 Sekunden. Die maximal mögliche Geschwindigkeit ist in der Spitze auf 120 km/h begrenzt. Die Reichweite soll im WLTP-Stadtzyklus dank Rekuperation bei knapp 300 Kilometern liegen, im Kombizyklus sind bis zu 210 Kilometer möglich. Dafür ist eine 31 kWh große Batterie mit acht Jahren Garantie (bis 100.000 Kilometer) verbaut.

DR 1.0 EV: Klein wie ein Smart, aber besser ausgestattet

Eine Wiederaufladung des Energiespeichers ist über eine CCS Combo2-Ladebuchse per Wechselstrom (AC) mit bis zu 6,6 kW möglich. An öffentlichen Schnellladesäulen wird kein Geschwindigkeitsrausch erreicht, DC-Ladungen sind per Gleichstrom aber immerhin mit bis zu 40 kW möglich. Eine Aufladung von 20 auf 80 Prozent soll so unter optimalen Bedingungen circa 35 Minuten dauern. Dass es gerade im Winter aber in der Regel sehr viel länger dauert, hat jüngst unter anderem unser Test des Cupra Born gezeigt. Und auch mit dem Kia EV6 (Test) lief das Laden bei kühlen Temperaturen deutlich langsamer ab als erhofft.

Zur Ausstattung des rein elektrischen Stadtautos gehören neben einer Klimaanlage, einem 3,5 Zoll großen Digitalcockpit, einer Ladeschale für das Smartphone und einem 9,7 Zoll großen Touchscreen für die Infotainment-Funktionen auch die Unterstützung von Apple CarPlay und Android Auto. Im Kofferraum lassen sich standardmäßig 110 Liter verstauen. Auf Wunsch ist eine Erweiterung des Volumens auf bis zu 630 Liter möglich. Über die Straßen rollt das Auto auf 15 Zoll großen Leichtmetallfelgen.

Auch das Heck des DR 1.0 EV erinnert stark an den Smart Fortwo.

Mit Umweltbonus unter 20.000 Euro

Obwohl es sich um einen nur 3,20 Meter kurzen Kleinwagen mit nur vier Sitzen handelt, fällt der Preis für den DR 1.0 EV vor etwaigen Förderungen recht hoch aus. In Italien stehen stattliche 25.900 Euro auf dem Preisschild. Getrieben wird der Preis nach wie vor durch die recht teure Akkutechnologie. Hierzulande könntest du davon aktuell 6.000 Euro Umweltbonus abziehen, wodurch der Preis auf unter 20.000 Euro sinken würde. Theoretisch. Denn bisher ist nicht vorgesehen, den Kleinwagen auch nach Deutschland zu bringen. Gebaut wird das Auto in China und von dort auf dem Seeweg nach Europa exportiert. Die Fahrzeuge von DR Automobiles basieren auf der Modellpalette des chinesischen Herstellers Chery.