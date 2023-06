Aufgepasst: Das wirst du ab dem 22. Juni auf Deutschlands Straßen sehen

Ob Urlaubsorte erkunden, sich in den Straßen einer unbekannten Stadt umsehen oder um zu schauen, wie ein Restaurant von außen aussieht: Das alles geht heute ganz einfach von zu Hause aus. Dazu muss man nur die Street-View-Ansicht in Google Maps auf dem Handy oder Computer aufrufen. Und nur Sekunden später ist man schon virtuell auf der Straße unterwegs. Das Problem in Deutschland: Die Aufnahmen in Google Street View stammen zum Großteil aus den Jahren 2010 und 2011, teilweise sind sie noch älter. Und in den vergangenen 13 Jahren haben sich viele Straßen, Gebäude und Parks verändert. Doch nun schickt Google seine Street-View-Autos los, die du ab dem 22. Juni auf den Straßen sehen kannst.

Deshalb sind die Straßen-Fotos so alt

Während in Städten wie London oder New York Google seine Street-View-Autos alle sechs Monate losschickt, um neue Bilder von den Straßen zu machen, ist in Deutschland über in Jahrzehnt nichts passiert. Der Grund: Als Google im Sommer 2010 die Straßen hierzulande fotografiert, sorgte das für viel Wirbel. Die Datenschützer schrien auf, viele Menschen wollten ihr Haus nicht im Internet sehen und sahen ihre Privatsphäre angegriffen oder hatten Sorge wegen erhöhter Einbruchsgefahr. Was folgte? Eine viertel Millionen Menschen in Deutschland ließ ihre Wohnhäuser unkenntlich machen. Google zog daraufhin genervt den Stecker und gab bekannt, die Street-View-Daten für Deutschland nicht mehr erweitern oder aktualisieren zu wollen. Bis heute.

→ Google Maps: So baust du einen Blitzer-Warner ein

„Wir planen, ab dem 22. Juni 2023 in Deutschland Bilder mit Street View-Autos aufzunehmen“, heißt es seitens Google. Wo und wann du die Street-View-Autos in den Straßen in deiner Nähe sehen können wirst, zeigt Google auf einer Sonderseite. Hier siehst du auch, wie die Fahrzeuge aussehen, nach denen du Ausschau halten musst, wenn du mit auf dem Foto landen willst – freilich mit unkenntlich gemachtem Gesicht.

Wann kommen die neuen Bilder und wie lasse ich mein Haus verpixeln?

„Wir planen dieses Jahr, allerdings nicht vor Mitte Juli 2023, neue Bilder in Street View für Deutschland zu veröffentlichen“, heißt es. „Dazu gehören Fotos, die wir im Jahr 2023 machen werden, sowie Bilder aus dem Jahr 2022.“ Darüber hinaus lässt Google es weiterhin zu, dass du dein Wohnhaus oder deine Wohnung unkenntlich machen lassen kannst. Einen Antrag dafür kannst du auf dieser Internetseite stellen.