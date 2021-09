Assassin’s Creed Valhalla - Neue Flussraubzüge und mehr im neuen Update!

Bei dem neuen Assassin’s Creed Valhalla Update handelt es sich um die Version 1.3.1. Doch was genau steckt hinter der Nummerierung und worauf kannst du dich als Spieler jetzt freuen?

Wem die Flussraubzüge in Assassin’s Creed Valhalla Spaß machen, der kann sich jetzt freuen. Das neue Update bringt nämlich gleich drei neue Karten mit sich. Dabei handelt es sich um drei neue Flüsse, welche du erobern kannst. Stelle dich hier zwei neuen Flusskämpfen und den neu eingeführten Verfechtern des Glaubens, welche es zu besiegen gilt. Bei den Flussraubzügen handelt es sich generell um wiederholbare Missionen, welche dem Spieler seltene Ausstattung und Schlüssel als Belohnung verschaffen.

Das neue Update bringt jedoch nicht nur die Karten selbst mit sich. Ebenso gibt es eine ganze Reihe neuer Items für dich. Dabei handelt es sich um Lughs Rüstung und fünf neue Waffen – eine davon ist ein von manchen Spielern lang ersehntes Kurzschwert.

Des weiteren kannst du deine Jomswikingerhalle jetzt auf Stufe 4-5 verbessern, was es dir erlaubt, auch Jomswikinger der Stufe 4-5 anzuheuern. Wikinger höherer Ränge können mehr Mahlzeiten tragen und fügen Gegnern mehr Schaden zu. Ebenso kannst du auch die Fracht des Flussraub-Schiffs auf Stufe 4-5 verbessern.

In Klöstern kannst du jetzt auf deinen Raubzügen drei neue Fähigkeiten finden. Dabei handelt es sich um “Speerwirbel”, “Paukenpfeil” und “Zielgenauer Axtwurf”. Beim Speerwirbel handelt es sich um einen Drehangriff, welcher mit anderen Hakenspeer-Fähigkeiten kombiniert werden kann und Gegner zurückschleudert. Beim Paukenpfeil geht es darum, dass Schild eines Gegners zu treffen, um eine Druckwelle auszulösen. Diese bringt andere Feinde ins Taumeln. Der Zielgenaue Axtwurf ist genau das wonach er klingt. Mit einem präzisen Wurf trifft Eivor genau auf die Schwachstelle des Gegners.

Neuer Schwiereigkeitsgrad und Runenvorteile

Das neue Assassin’s Creed Valhalla Update fügt dem Spiel ebenso einen neuen Schwierigkeitsgrad hinzu. Bei der neuen “Albtraum”-Schwierigkeit handelt es sich um eine wirkliche Herausforderung. Gerade für diejenigen, die das Spiel bereits auf der bisher härtesten Stufe geschlagen haben, wird dies von großem Interesse sein. Wer sich nämlich aktuell langweilt, der findet hier sicherlich eine neue Herausforderung.

Mit einer Erhöhung des erlittenen Schadens um das Doppelte, 40 Prozent Reduktion der Heilkraft von Mahlzeiten und einem 38 Prozent kürzeren Paraden-Reaktionsfenster ist der neue Modus nämlich absolut nicht zu unterschätzen. All das bei normalem zugefügten Schaden.

Es gab ebenso einige Änderungen an den Runenvorteilen. Du kannst Runen jetzt nur noch gezielt an Waffen anbringen. Sie werden dadurch nur Auswirkungen auf die Waffe haben, an welche sie angebracht sind. Du kannst so beispielsweise zwei Verschiedene Waffen in zwei Händen mit ganz unterschiedlichen Runen ausstatten. Dies erlaubt es dir, deine Bewaffnung ganz nach deinen Wünschen zu gestalten.

Es wurde auch die Begrenzung entfernt, welche es bisher für die Staplung von Runen gab. Die Schwelle, ab welcher Runen nicht mehr stapelbar waren, ist also jetzt entfernt worden. Du siehst also immer genau, welche Auswirkungen deine Runen aktuell haben.