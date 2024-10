Assassin's Creed: Endlich eine gute Entscheidung von Ubisoft?

Bislang konntest du Assassin’s Creed Mirage am PC nur über Ubisofts eigenen Shop kaufen und spielen. Das wird sich jedoch bald ändern, denn Ubisoft hat offiziell bekannt gegeben, dass das Spiel bei Steam erscheinen wird. Auch, wann genau die Veröffentlichung ansteht, ist mittlerweile bekannt. Doch was macht die Veröffentlichung bei Steam eigentlich so besonders?

Assassin’s Creed Mirage bei Steam

Die Veröffentlichung bei Steam ist ein Schritt in die richtige Richtung für Ubisoft. Steam ist der größte digitale Videospielhändler und zahlreiche Spieler bevorzugen die Plattform. Das liegt unter anderem am gelungenen Interface und zahlreichen Features, die andere Anbieter nicht bieten können. Gerade was Social Features angeht, hängen andere Online-Stores noch weit hinterher. Viele Spieler wollen ihre Spiele zudem am gleichen Ort kaufen und verwalten. Das ständige Wechseln zwischen mehreren Plattformen ist für viele ein unnötiger Mehraufwand.

Ubisoft hat sich angesichts dieser Tatsachen dazu entschieden, neue Spieler öfter direkt bei Steam zu veröffentlichen. Dieses Vorhaben weitet sich jedoch auch auf ältere Titel, wie Assassin’s Creed Mirage, aus. Und schon am 17. Oktober ist es so weit: Assassin’s Creed Mirage erscheint bei Steam. Zur Veröffentlichung bei Steam gehören auch 50 neue Steam-Errungenschaften, die du dir sichern kannst. Das Spiel soll ebenfalls mit dem Steam Deck kompatibel sein.

Spieler mit High-End Hardware können das Spiel außerdem in 4K bei 60FPS spielen. Dazu benötigst du jedoch laut Ubisoft eine RTX 3080 10 GB, oder AMD 6900 XT 16 GB, sowie einen Core i5-11600K, oder einen AMD Ryzen 5 5600X.

Schlechte Nachrichten für AC-Fans

Es gibt jedoch auch schlechte Nachrichten für Assassin’s Creed Fans, die auf das neue Assassin’s Creed Shadows warten. Das Spiel, welches dich ins ferne Japan entführt, sollte eigentlich schon im November dieses Jahres auf den Markt kommen. Nachdem Star Wars: Outlaws jedoch einen enttäuschenden Release hingelegt hat, wurde das Spiel verschoben. Es sei zwar fertig, aber man wolle es vor der Veröffentlichung noch weiter optimieren. Das neue Veröffentlichungsdatum ist der 14. Februar 2025.