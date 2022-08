ARD-Abschaltung via Satellit: Das ist der Zeitplan

Zum 15. November 2022 wird die ARD die Verbreitung der Programme ONE und tagesschau24 sowie das gemeinsam mit dem ZDF veranstaltete Programm phoenix und ARTE auf dem Satellit Astra beenden. Das hatte die ARD schon im Frühjahr bekanntgegeben. Dabei geht es um die Verbreitung der TV-Sender in SD-Qualität. Diese vier Programme sind bis dato über den Astra-Satellitentransponder 51 (10,744 GHz) auf 19,2 Grad Ost zu empfangen. Ab dem 15. November wird der Empfang über Satellit ausschließlich in HD-Qualität möglich sein. Jetzt steht der detaillierte Zeitplan für die Abschaltung. Denn die ARD will ihre Zuschauer rechtzeitig informieren – im laufenden Programm.

Einblendungen am 15. September

Die Ausstrahlung der vier Sender ONE, phoenix, tagesschau24 und ARTE erfolgt bereits seit Langem parallel in hochauflösender HD-Bildqualität. Die inzwischen als veraltet geltende SD-Ausstrahlung wurde aber beibehalten. Eigentlich hätte die Abschaltung bereits erfolgen sollen. Wegen der Coronapandemie wurde die Abschaltung aber verschoben. Damit wollte man verhindern, dass Zuschauer plötzlich kein Bild mehr haben und wegen der Pandemie auch keine Fachfirmen zur Umstellung bekommen. Mit der Abschaltung Mitte November 2022 soll der Simulcastbetrieb und damit die SD-Verbreitung der vier Programme nun aber wirklich enden.

Wie das Branchenportal Infosat berichtet, wirst du auf den betreffenden Sendern ab 15. September eine Einblendung sehen. Laufbänder, die nur in der SD-Version des Programms ausgespielt werden, sollen dich über die bevorstehende Abschaltung informieren.

Ab 15. November dann wird das laufende Programm der vier Kanäle abgeschaltet. Es erscheinen dann Infotafeln, die zum Wechsel auf das HD-Programm auffordern. „Noch vor Weihnachten“ werde dann aber auch diese Information verschwinden und der Transponder abgeschaltet.

Nach Angaben der ARD empfangen etwa 90 Prozent der Haushalte ihre Fernsehprogramme in HD. „Nur ein relativ kleiner Teil der TV-Haushalte wird somit von der SD-Abschaltung betroffen sein“, heißt es von der ARD. Um die Verbreitung der ARD-Programme möglichst wirtschaftlich und effizient zu gestalten, werde man die SD-Sender nun abschalten. Anders als bei den privaten Sendern von RTL, ProSiebenSat.1 & Co erfolgt die Übertragung der HD-Sender unverschlüsselt.

So erkennst du, ob du betroffen bist

Ob du die Sender schon mit dem HD-Signal empfängst, kannst du ganz einfach am Senderlogo erkennen. Dort wird der Zusatz „HD“ eingeblendet. Ist das nicht der Fall, solltest du einen Sendersuchlauf durchführen. Sind die Sender dann auch nicht verfügbar, kann dein Satelliten-Receiver keine HD-Sender empfangen. Dann solltest du dich um einen neuen Receiver kümmern. Denk auch daran, das Programm bei deinen Eltern, Großeltern oder möglicherweise Nachbarn zu prüfen.

Die Programme in HD-Qualität sind unter den folgenden technischen Parametern auffindbar und senden bereits seit Langem:

ONE HD und tagesschau24 HD: Frequenz: 11,053 GHz (Transponder 39); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

phoenix HD: Frequenz: 11,582 GHz (Transponder 25); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

ARTE HD: Frequenz: 11,494 GHz (Transponder 19); Polarisation: horizontal; Modulation: DVB-S2 8-PSK; Symbolrate (MSymb/s): 22,0; FEC: 2/3

ARD: Auch Kabel-Empfang betroffen

Die ARD gibt noch einen wichtigen Hinweis für Haushalte mit Kabelempfang. Generell ist für die Weitersendung im Kabel der jeweilige Kabelnetzbetreiber verantwortlich. Allerdings wird erwartet, dass die SD-Verbreitung von ONE, phoenix, tagesschau24 und ARTE in Folge der Satellitenabschaltung auch in den Kabelnetzen beendet wird. Vodafone hat ARTE SD bereits am 23. März in seinen Kabelnetzen abgeschaltet.

