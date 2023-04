4,79 Euro geschenkt – Diese praktische App gibt’s aktuell kostenlos

Dating-Portale boomen. Kein Wunder, denn sie stellen eine vergleichsweise leichte Möglichkeit dar, die bessere Hälfte zu finden. So zumindest die Annahme – und auch die Werbung. In Wahrheit kann es jedoch passieren, dass man Zeit und Geld in Gespräche mit einem bezahlten Angestellten investiert.