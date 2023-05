Apps kostenlos: Diese Premium-Apps gibt’s jetzt gratis

Die Zeiten, in denen alle Apps auf einem Google-Smartphone oder auf einem iPhone von Apple kostenlos waren, sind längst vorbei. Immer mehr Apps kosten Geld. Geld, das man sich in Zeiten einer hohen Inflation natürlich gerne sparen möchte. Umso schöner ist es, dass es immer wieder kostenlos möglich ist, eigentlich kostenpflichtige Apps – auch hochwertige Vollversionen – zum Nulltarif auf das Smartphone zu laden. Einige der aktuell interessantesten Gratis-Apps haben wir für dich herausgesucht.

Kostenlose Pro-Apps für Android-Smartphones

Homeworkout Pro (0 Euro statt 1,79 Euro) – Den eigenen Körper in Schwung bringen. Natürlich geht das auf dem Fahrrad oder beim Laufen. Aber für Muskelaufbau solltest du andere Workouts in deinen Alltag einbauen. Und genau dabei hilft dir Homeworkout Pro; mit vielen Übungen für alle wichtigen Muskelgruppen, die du zu Hause meistern kannst – ganz ohne teures Fitnessstudio. (4,5 Sterne, 27.500 Bewertungen)

Tech VPN Pro / Protect Privacy (0 Euro statt 20,99 Euro) – Dir ist Privatsphäre in öffentlichen WLAN-Netzen wichtig? Oder du möchtest in Ländern mit Dienste- und App-Sperren trotzdem im Internet surfen? Dann ist ein passender VPN-Client unverzichtbar. Und mit Tech VPN Pro kannst du jetzt einen solchen sonst kostenpflichtigen Client gratis auf deinem Smartphone oder Tablet PC installieren. (3,2 Sterne, 703 Bewertungen)

Mr Racer : Premium Racing Game (0 Euro statt 4,99 Euro) – Oder doch lieber in ein Racing-Game abtauchen? Dann wäre das aktuell kostenlose Rennspel „Mr Racer“ vielleicht die passende Abwechslung für dich. Hier musst du verschiedene Sportwagen in unterschiedlichsten Regionen der Welt unfallfrei durch den Verkehr steuern. (3,8 Sterne, 11.600 Bewertungen)

Kostenlose Pro-Apps für iPhones (iOS)

Puzzle Adventure: Abenteuer (0 Euro statt 7,99 Euro) – Sowohl für iPhones als auch für iPads ist dieses Rätselspiel mit hochwertiger 3D-Grafik aktuell kostenlos verfügbar. Du musst nicht nur knifflige Rätsel und Puzzle lösen, die es zum Teil wirklich in sich haben, sondern auch gruselige Geheimnisse, die an jeder Ecke lauern können, überstehen. Den Monster, Bestien und übernatürliche Kreaturen versuchen, dich beim Lösen deiner Aufgaben aus dem Konzept zu bringen. Wichtig auch: So manches Objekt könnte verzaubert sein. Sei also bei deinem Ziel, magische Artefakte, Schätze und Kristalle zu finden, stets auf der Hut. (4,5 Sterne, 602 Bewertungen)

Image Eraser – Inpaint & heal (0 Euro statt 0,99 Euro) – Wer kennt es nicht. Man ist der festen Überzeugung, ein perfektes Foto geschossen zu haben und plötzlich stellt sich heraus, dass sich doch etwas ins Bild geschummelt hat, was dort nicht zu sehen sein soll. Mit der App Image Eraser kannst du unerwünschte Dinge in Fotos schnell und unkompliziert löschen. (4,5 Sterne, 751 Bewertungen)

JING Focus – Calm Down & Focus (0 Euro statt 1,99 Euro) – Einfach mal entspannen? Einfach mal durchatmen? Einfach mal nichts tun und die eigen Seele in ruhige Bahnen lenken? Genau das schaffst du mit dieser App. Aber Vorsicht: Beim Vogelgezwitscher, Regengeplätscher oder entspannender Musik besteht Gefahr, wegzuschlummern. (0 Euro statt 1,99 Euro) – (4,7 Sterne, 171 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Haken – darauf musst du achten

Für dich zur Information: Alle genannten Apps waren zum Zeitpunkt der Anfertigung dieses Artikels kostenlos verfügbar. Die Entwickler geben aber nur selten an, wie lange das Angebot tatsächlich gratis zur Verfügung steht. Es kann deswegen passieren, dass die App bereits wieder kostenpflichtig ist, wenn du diese Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt liest.

Vor dem Download der kostenlosen Apps empfiehlt es sich, die jeweiligen Seiten im Play Store oder dem App Store genau zu studieren. Denn manche Programme beherbergen unterschiedliche Stolpersteine.

In-App-Käufe und Werbung

So ist es möglich, dass nur das Grundgerüst einer App kostenlos ist, erweiterte Funktionen über sogenannte In-App-Käufe aber gegen Geld freigeschaltet werden müssen. In der Regel finden sich derartige Extras gegen Aufpreis eher bei kostenlosen Anwendungen, die in der Regel mit Werbung finanziert sind.



Doch auch Vollversionen bleiben zum Teil nicht verschont. Und zwar vollkommen unabhängig davon, ob diese kostenlos oder kostenpflichtig gekauft wurden. Das ist hauptsächlich dann relevant, wenn es sich bei dem heruntergeladenen Programm um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist. Wir empfehlen in einem solchen Fall, zum Beispiel auf eine der folgenden Kindersicherungen zurückzugreifen:

App-Berechtigungen

Manche Anwendungen rentieren sich, indem sie Nutzerinformationen sammeln und diese gegebenenfalls sogar weiterverkaufen. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du darauf achten, dass du den auf deinem Smartphone installierten Apps nur Berechtigungen gewährst, die diese benötigen, um überhaupt nutzbar zu sein. Ein Wecker benötigt etwa in der Regel keinen Zugriff auf die Kamera oder deine Kontakte, während eine Taschenlampe deine Standortdaten nicht interessieren muss. Datenschutz ist zunehmen auch auf dem Smartphone ein Thema, das niemand unterschätzen sollte.

