Apple stellt Foto-Dienst ein: Das musst du jetzt wissen

Bereits im Jahr 2011 hatte Apple einen kostenlosen Foto-Dienst vorgestellt, der es dir erlaubt, Bilder über die Cloud zwischen mehreren Geräten zu synchronisieren. Das Unternehmen kündigte nun offiziell in einem Support-Dokument an, dass „Mein Fotostream“ in wenigen Wochen eingestellt wird. Nicht betroffen ist der neuere Service iCloud-Fotos, der die Synchronisation deiner Bilder in vielen Aspekten besser löst als der alte Fotostream.

Apple kündigt Ende von „Mein Fotostream“ an

Laut dem von Apple veröffentlichten Dokument wird „Mein Fotostream“ nur noch bis zum 26. Juli 2023 verfügbar sein. Bereits ab dem 26. Juni – also einen Monat zuvor – wird es nicht länger möglich sein, neue Bilder bei dem Dienst hochzuladen.

9to5Mac berichtet im Rahmen der Ankündigung von einer Reihe von Nachteilen des bald abgeschalteten Foto-Dienstes. So musstest du Bilder aktiv in „Mein Fotostream“ hochladen. Gleichzeitig blieben die Fotos auch nur für eine befristete Zeit verfügbar, bevor sie automatisch wieder entfernt wurden. Außerdem wurden die Bilder nicht voller Auflösung zwischen deinen Geräten geteilt.

All diese Probleme existieren nicht mit iCloud-Fotos. Für das Speichern deiner Bilder in diesem Dienst verlangt Apple im Gegensatz zu „Mein Fotostream“ jedoch schnell Geld. Sobald du mehr als die enthaltenen 5 GB benötigst, bittet dich der iPhone-Hersteller zur Kasse.

Apple gibt dir in dem Support-Dokument auch noch einige Tipps für Fotos, die du möglicherweise nur im alten Dienst gespeichert hast. Um diese zu sichern, kannst du in der Fotos-App auf iPhone oder iPad unter Alben „Mein Fotostream“ öffnen. Hier kannst du nun die gewünschten Fotos auswählen und diese über die Teilen-Schaltfläche > „Bild sichern“ speichern.

Der iPhone-Hersteller rät allen Nutzern dazu, iCloud-Fotos einzurichten, um Bilder zu synchronisieren. Der Dienst ist für iPhones ab iOS 8.3 verfügbar, auf dem Tablet ist iPadOS 8.3 nötig. Macs werden ab OS X Yosemite unterstützt. Weitere Details zur Einrichtung nennt das Unternehmen in einem eigenen Support-Artikel.