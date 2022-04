Apple Pay unter Druck: Darum muss sich das iPhone ändern

Vor der großflächigen Einführung von Apple Pay in Deutschland war Apple für die dafür notwendige Technik im iPhone bereits unter Beschuss. Unter anderem die Sparkassen kämpften darum, dass NFC (Near Field Communication) nicht nur von Apple fürs Bezahlen genutzt werden kann. Nachdem es nun für einige Zeit ruhig um dieses Thema war, meldet die Financial Times nun, dass sich die EU dem Thema annehmen will. Bislang sind es nur Gerüchte, eine offizielle Ankündigung soll aber angeblich in der kommenden Woche folgen.

NFC im iPhone: EU will Öffnung der Schnittstelle fordern

Das mobile Bezahlen mit dem iPhone und Apple Pay ist denkbar einfach. So kannst du durch einfaches Doppeltippen auf die Seitentaste und Entsperren mit dem Gesicht bequem und kontaktlos zum Beispiel im Supermarkt bezahlen.

Voraussetzung ist aber eben, dass deine Bank Apple Pay unterstützt. Andere Apps oder Unternehmen können die NFC-Technik im iPhone aktuell nicht zum Bezahlen nutzen. Apple hat das System zwar in den vergangenen Jahren etwas geöffnet, Bezahlungen sind aber weiterhin nur mit Apple Pay möglich.

Genau diese Einschränkung will die EU nun unter die Lupe nehmen. Wie die Financial Times berichtet, sollen die Untersuchungen bereits im Jahr 2020 gestartet sein. Dem Bericht zufolge will man Apple vorwerfen, dass die Art und Weise, wie das Unternehmen Apple Pay betreibt, gegen Gesetze in der EU verstößt. Apple soll Unternehmen wie PayPal oder andere Banken unfair behandeln.

Derzeit müssen Banken, die ihren Kunden Apple Pay anbieten wollen, explizit vom iPhone-Hersteller freigeschaltet werden. Erst wenn dies erlaubt ist, kannst du deine Debit- oder Kreditkarte in Apple Wallet hinterlegen und beim Einkaufen nutzen. Apple begründet dies unter anderem damit, dass andernfalls die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer in Gefahr sei.

Apple und andere Tech-Giganten stehen seit einiger Zeit verstärkt im Visier der EU-Kommission. Eines der zentralen Bestandteile der geplanten Regulierungsmaßnahmen ist der Digital Markets Act. Dieser soll beispielsweise auch dafür sorgen, dass Tech-Unternehmen, die Messenger betreiben, sich gegenüber der Konkurrenz öffnen müssen. Dies könnte etwa dazu führen, dass Nutzer von WhatsApp direkt mit iMessage- oder Signal-Anwendern kommunizieren können.