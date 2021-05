Apple Music: Diese Geräte unterstützen 3D-Audio und Lossless-Audio

Nutzer von Apple Music bekommen in den kommenden Tagen ein kostenloses Upgrade, welches diverse neue Features mit sich bringt. Doch für die Nutzung von 3D-Audio mit Dolby Atmos und Lossless Audio gibt es besondere Hardware-Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um sie nutzen zu können.

Apple Music: Voraussetzungen für 3D-Audio mit Dolby Atmos

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es von Apple noch keine konkrete Liste oder Support-Dokumente, in denen man explizit auflistet, welche Geräte mit den neuen Features kompatibel sind. Das Unternehmen nannte in der Pressemitteilung aber bereits einige Grundvoraussetzungen zur Nutzung der Audio-Funktionen, die im kommenden Juni erscheinen sollen. MacRumors hat darauf basierend eine Übersicht erstellt.

Die kleinste Hürde ist dabei die Nutzung von 3D-Audio mit Dolby Atmos. So unterstützen HomePod, alle AirPods und alle Beats-Kopfhörer mit Apples H1- oder W1-Chip automatisch das neue Sound-Erlebnis. 3D-Audio kann man – sobald das Feature im Juni verfügbar ist – außerdem optional in den Einstellungen für andere Kopfhörer aktivieren, die mit einem Apple-Gerät verbunden sind.

Apple Music mit Dolby Atmos und verlustfreiem Audio

Lossless Audio: Überraschende Einschränkungen beim verlustfreien Sound

Etwas komplexer ist die Angelegenheit im Hinblick auf die zweite Neuvorstellung in Apple Music: Lossless Audio. Hier bietet Apple verschiedene Einstellungen, die von CD-Qualität mit 16 Bit bei 44,1 kHz bis hin zum „Hi-Resolution Lossless“ mit 24 Bit bei 192 kHz reichen.

Lossless Audio wird von iPhone, iPad, Mac und Apple TV unterstützt. Beim HomePod, HomePod mini oder allen AirPods-Modellen sieht es mit der Unterstützung jedoch bislang schlecht aus. Das bedeutet, dass selbst Besitzer der teuren AirPods Max auf den verlustfreien Sound in Apple Music verzichten müssen; egal ob mit oder ohne Kabel. Apple sagte außerdem bereits, dass Hi-Res Lossless „externe Geräte wie einen USB Digital-Analog-Wandler (DAC)“ erfordert.

Es gibt aktuell jedoch Vermutungen, dass Apple bei den Kopfhörern durch ein Firmware-Update nachhelfen könnte. So berichtet Jon Prosser im aktuellen Genius Bar Podcast, dass man abwarten sollte. Er legt nahe, dass sich diese Situation noch ändern könnte. So könnte Apple beispielsweise AirPlay und einen neuen Codec nutzen, um die Limitierungen von Bluetooth aus der Welt zu schaffen. Möglicherweise kündigt Apple diese Anpassungen noch vor dem Start der neuen Features von Apple Music im kommenden Juni an.