Apple kontert Google Maps: Heiß diskutiertes Feature in weiteren Städten verfügbar

Bereits vor dem Verkaufsstart des ersten iPhone im Jahr 2007 präsentierte Google seine Straßenansicht „Street View“ in Google Maps in den USA. Erst im Jahr 2010 folgten die ersten Bilder von deutschen Straßenzügen. Schon damals war die Kritik groß und viele Inhaber ließen ihre Hausfront permanent bei Google verpixeln. Im Jahr 2011 gab das Unternehmen dann bekannt, dass man keine weiteren Aktualisierungen für Deutschland geplant habe. Mehr als 10 Jahre später ist nun ein vergleichbarer Dienst für Benutzer von Apple Maps verfügbar: Look Around.

Apple Maps: Look Around in Deutschland nutzen

Bereits seit iOS 13 kann Look Around in Apple Maps genutzt werden. Die Verfügbarkeit für deutsche Straßen ist jedoch deutlich jünger. Startete man im April mit München, kamen in den vergangenen Wochen diverse weitere Regionen hierzulande hinzu.

Ein Blick in die Maps-App offenbart beispielsweise die Aufnahmen im Ruhrgebiet. Dazu kommen die Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf. Hamburg, Frankfurt und Stuttgart sind ebenfalls verfügbar. Aber auch in Berlin darfst du – wie im Bild zu sehen – die Stadt aus Augenhöhe begutachten.

Apple Look Around in iOS 15

Apple war hier nicht nur mit Autos, sondern auch mit einem Kamerarucksack unterwegs. Damit kannst du auch beispielsweise das Brandenburger Tor genauer unter die Lupe nehmen.

„Look Around“ oder „Umsehen“ ist in Apple Maps auf dem iPhone, iPad und Mac verfügbar. Der Zugriff gelingt, indem du tief genug in die Karte hineinzoomst. In der App erscheint dann unten links ein kleines Fernglas (siehe zweiter Screenshot). Einmal aktiviert, kannst du dies über die blau markierten Straßen oder Gehwege bewegen. Eine Vollbildansicht von Look Around ist ebenfalls verfügbar. Hier kannst du durch ein doppeltes Antippen im Bild zur nächsten Position wechseln.

Look Around: Apple ist weiterhin unterwegs

Laut Apples Webseite ist das Unternehmen derzeit auch noch in diversen anderen Regionen Deutschlands unterwegs. Bis diese fotografierten Bereiche in Apple Maps erscheinen, kann es aber noch einige Zeit dauern. Auf dieser Seite nennt der iPhone-Hersteller auch Wege zur Kontaktaufnahme, zum Beispiel wenn dein Gesicht oder Nummernschild nicht automatisch verpixelt wurde. Auf Wunsch kannst du hier auch die Verpixelung deines Hauses beantragen.

Apple zeigt dir, wann die Bilder in Look Around aufgenommen wurden. Das Bildmaterial vom Platz der Republik in Berlin wurde beispielsweise im September 2021 aufgenommen.

Das Datum des derzeit sichtbaren Bildmaterials erfährst du, indem du in die Vollbildansicht von Look Around wechselst und dann den Standort nach oben wischst. Im Falle des Reichstagsgebäudes stammt das Bild aus dem September 2021.