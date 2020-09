Nicht nur die Produkte, die vorgestellt werden sollen stehen dieses Jahr im Fokus der Gerüchteküche. Heiß diskutiert man ebenso über den Veröffentlichungstermin der neuen iPhone-12-Familie. Die Coronakrise hat bislang vieles mächtig durcheinander gewirbelt, sodass man bislang davon ausging, dass sich die Apple-Keynote deutlich nach hinten verschiebt.

Neuesten Gerüchten zufolge könnte Apple die neuen iPhones und Co. nun aber doch schon zeitnah vorstellen. Der Technik-Insider Jon Prosser verbreitet via Twitter unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen die Nachricht, dass der kalifornische Hersteller am morgigen 8. September einen möglichen Keynote-Termin bekannt geben soll. Man munkelt, dass Apple über die Pressemitteilung bereits einige Produkte vorstellt – wie etwa eine neue Apple Watch oder Tablets.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes.