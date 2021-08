Apple HomePod TV und Show: So könnten die neuen Smart-Speaker aussehen

Es ist still geworden um Apples Smart-Home-Pläne. Nach dem ersatzlosen Ende des großen HomePods kämpft Apple auch intern offenbar mit Herausforderungen. So hat Bloomberg-Reporter Mark Gurman von Apples Ingenieuren gehört, dass das Unternehmen „keine starke Hardware-Strategie für das Wohnzimmer“ habe. Neue Hardware im kommenden Jahr könnte diesen Abwärts-Trend aufhalten. Ansonsten könnte es das Ende von HomePod und Apple TV bedeuten.

Konzept zeigt die beiden neuen Apple-Geräte im Detail

Designer Eric Huissmann und Apple-Podcaster Lukas Gehrer haben ein Konzept erarbeitet, wie die beiden neuen Geräte aussehen können. HomePod TV – so der vermutete Name der Soundbar mit integrierter Siri. Neben dem Sprachassistenten soll der Lautsprecher insbesondere als Soundbar glänzen können. So wird neben Dolby Atmos auch Apples Spatial Audio unterstützt. Dieses Feature kannten wir bisher nur von Apples mobilen Kopfhörern AirPods Max und AirPods Pro. Netflix arbeitet aktuell daran, diese Funktion für ihre Inhalte bereitzustellen. Zudem soll es in iOS 15 auch eine Funktion geben, diesen Effekt für Stereo-Inhalte nachzuahmen.

Um die Soundbar herum verläuft ein LED-Band, welches bei der Interaktion mit Siri leuchten soll. Möglicherweise könnten die LEDs jedoch auch die Lautstärke signalisieren, Timer visualisieren oder vieles mehr. Bei der Fernbedienung haben die beiden Designer der neuen Apple Remote einen schwarzen Anstrich verpasst und ebenfalls einen LED-Ring rund um das Touchpad integriert.

Die überarbeitete Fernbedienung zum HomePod TV

HomePod Show: Macht Apple Alexa Konkurrenz?

Frei nach den Echo Show Geräten von Amazon haben die beiden Designer Apples neuen HomePod mit Display „HomePod Show“ getauft. Das Konzept zeigt einen kleinen Lautsprecher mit integriertem Bildschirm und einer Kamera im Rahmen. Die Designer erhoffen sich hier ebenfalls Support für Dolby Atmos, Spatial Audio und eine insgesamt bessere Soundqualität als beim HomePod mini. An den kürzlich eingestellten großen HomePod kommt das neue Gadget hingegen nicht heran.

Könnte so Apples neuer HomePod mit Display aussehen?

Etwas ungewöhnlich ist die Positionierung der Frontkamera. Diese soll eine Full-HD-Auflösung bieten und wie beim neuen iPad Pro M1 die Center Stage Funktion für FaceTime und Co. unterstützten. Diese nutzt eine Ultraweitwinkel-Kamera, um immer auf die Person im Bild zu schwenken – auch wenn sich diese durch den Raum bewegt.

Die Kamera befindet sich im oberen Bildschirmrand

Wie nah das Konzept an die Realität herankommt, werden wir in den kommenden Jahren erfahren. Apple-Insider Gurman rechnet mit einer Veröffentlichung der beiden Geräte im Jahr 2023.