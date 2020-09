Apple Event offiziell angekündigt: iPhone 12, Watch oder iPad?

Technik-Insider Jon Prosser schürte das Feuer an, mit der Behauptung, Apple würde am 8. September etwas verkünden und bereits einige Produkte über die Pressemitteilung vorstellen – wie etwa eine neue Apple Watch oder Tablets. Hardware stellte Apple zwar nicht vor. Doch Prosser behielt beim Apple Event trotzdem recht.

Apple kündigte die Keynote unter dem Namen „Event“ am gestrigen Dienstag offiziell an. Demnach findet das Event schon in der kommenden Woche, am 15. September um 19 Uhr deutscher Zeit im Apple Park in Cupertino statt. Das „Special“ in der bisherigen Nomenklatur seiner Präsentationen hat Apple dabei wohl gestrichen. Wie in den vergangenen Monaten aufgrund von Covid-19 üblich, wird die Präsentation virtuell stattfinden. Auch Apple-Fans können die Keynote wie gewohnt online als Stream zu Hause verfolgen.

Apple Event 2020 – iPhone 12 verspätet sich

Die große Frage bleibt: Was wird Apple vorstellen? Das Logo des Events gibt keine eindeutigen Hinweise auf die Produkte, die das Unternehmen vorstellen wird. Bisherige Gerüchte besagten, dass sich das iPhone 12 verspäten wird. Durch die Coronakrise soll Apple mit Lieferengpässen zu kämpfen gehabt haben. Unter anderem soll sich die Display-Produktion um sechs Wochen verzögert haben.

Darüber hinaus soll der Hersteller verschiedene Modelle, konkret 4G- und 5G-Varianten, gestaffelt vorstellen. Dementsprechend verzögert sich auch der Marktstart, wonach die iPhones mit LTE im Oktober, die 5G-Versionen jedoch erst im November in den Handel kommen könnten. Trotz dessen kann es sein, dass Apple die iPhone-12-Modelle am 15. September präsentiert und kein weiteres Event dafür ansetzt. Doch das ist bisher reine Spekulation.

Apple Watch und iPad Air wahrscheinlich

Darüber hinaus ist es sehr wahrscheinlich, dass Apple auf dem Event ein optimiertes iPad Air aus dem Hut zaubert, das mutmaßlich mit einem eingebetteten Fingerabdrucksensor ausgestattet ist. Das Display soll 10,8 Zoll groß und mit einem Apple Pencil bedienbar sein. Zusätzlich könnte eine neue Apple Watch kommen. Sie ist der sicherste Kandidat auf der Vorstellungsliste der Spekulanten.

Wenn alles nach dem bisherigen Vorgehen Apples abläuft, wird sie den Namen Apple Watch 6 tragen. Hermes- und Sport-Versionen sollten ebenfalls schon auf dem Apple Event in den Startlöchern stehen. Wie es hier um eine 5G-Anbindung steht, ist nicht bekannt. Eine solche Version wäre jedoch ein hervorragender Kandidat für eine „One more thing …“-Ankündigung.