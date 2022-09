Apple-Event: Diese Neuheiten schafften es nicht ins Rampenlicht

In rund anderthalb Stunden präsentierte Apple in seinem Event drei neue Modelle der Apple Watch, die neuen AirPods Pro und vier Varianten des iPhone 14. Es ist also kein Wunder, dass sich das Unternehmen nur auf die wichtigsten Eigenschaften der neuen Hard- und Software konzentrieren konnte. Einige Tage später zeigen sich daher diverse andere Neuheiten und kleine Änderungen an Apples neuer Hardware.

Apple Watch: Neues rund ums Zubehör

So gibt es beispielsweise bei der Apple Watch Ultra eine Kleinigkeit bei Ladevorgang zu beachten, die es nicht ins Apple-Event geschafft hatte. Die neue Smartwatch für Extremsportler wird wieder einmal mit einem veränderten Ladepuck ausgeliefert. Beim genauen Blick auf das mitgelieferte Zubehör zeigt sich eine Variante mit einem nun geflochtenen Kabel. Dies passt zum Auftreten der Smartwatch, welche für den Einsatz in extremen Bedingungen gemacht ist.

Sollten die Bedingungen dennoch zu einem Problem mit der Apple Watch Ultra führen, hast du hoffentlich beim Kauf AppleCare+ gekauft. Bei einem Schaden ohne den Zusatzschutz berechnet Apple dir stolze 619 Euro. Mit AppleCare+ sind es 75 Euro. Ein neuer Akku kostet laut dem Kostenvoranschlag 129 Euro.

In einem PDF hat Apple außerdem die stylishe Verpackung der neuen Smartwatch durchsickern lassen:

Die Verpackung der Apple Watch Ultra

Es gibt außerdem noch andere Neuheiten bezüglich der Stromversorgung der Ultra-Smartwatch. So ist laut Apple das MagSafe Duo Ladegerät nicht mit dem neuen Modell kompatibel. Was genau die Ursache für die fehlende Kompatibilität ist, ist bislang unklar. Apple Watch Series 8 und SE sind hingegen kein Problem. Darüber hinaus hat Apple das Ende des magnetischen Lade Docks für seine Smartwatch angekündigt.

Eine Neuheit für alle Apple-Watch-Modelle mit watchOS 9 ist die Kompass-App. Diese wurde grundlegend überarbeitet und bietet nicht nur ein neues Design. Im Kompass wird auch automatisch der letzte Standort deines Autos markiert. Solltest du dein Auto also auf dem gigantischen Parkplatz mal wieder aus den Augen verloren haben, kann dich die Apple Watch wieder auf den richtigen Weg bringen.

iPhone 14 Pro: Das hat Apple in seinem Event nicht erwähnt

Apple hat in seinem Event viele Worte über das Kamerasystem im iPhone 14 Pro verloren. Ein Detail, das man jedoch außen vor gelassen hat, ist die Dateigröße von Bildern, die im ProRAW-Format aufgenommen werden. In einem Video von Sara Dietschy ist zu sehen, dass eines der 48 Megapixel-Bilder eine Auflösung von 8.064 x 6.048 Pixeln hat und ganze 80,4 MB in Anspruch nimmt. Wer also geplant hat, viele Bilder im RAW-Format zu speichern, greift besser zu einem iPhone 14 Pro mit viel Speicher.

48-Megapixel-Fotos vom iPhone 14 Pro nehmen viel Platz in Anspruch

Aktuell nur ein unbestätigtes Gerücht ist die Performance des neuen A16-Chips im iPhone 14 Pro. Laut einem durchgesickerten Benchmark bei Geekbench punktet der Chip mit 1.887 Punkten im Single-Core-Test. Der A15 im iPhone 13 Pro erreichte hier 1.707 Punkte. Beim Multi-Core-Benchmark sind es 5.455 Punkte, das alte iPhone schaffte nur 4.659 Punkte.

Eine weitere Neuerung beim iPhone 14 Pro ist nicht zu sehen, sondern zu hören. So spielt das Smartphone beim Einschalten angeblich eine kleine Melodie ab – genauso wie der Mac:

Bei der Verbindung mit nachgebauten AirPods warnt dich iOS 16 ab sofort. Einige der dieser Fälschungen zeigen sich gegenüber Apples Smartphone auf den ersten Blick wie die Originale von Apple. Nach der Installation des neuen Betriebssystems erscheint nun eine Warnmeldung, die es dir ermöglicht, die Verbindungsaufnahme zu unterbrechen. Es gibt aber derzeit keine Hinweise, dass Apple diese Blockade automatisch durchführen wird. Du kannst die Nachbauten also weiterhin nutzen.

Neue Modelle der AirPods 3

Apropos AirPods: Zwar hat Apple auf seinem Event die zweite Generation der AirPods Pro vorgestellt, im Store gibt es aber auch neue Modelle der AirPods 3 zu finden. Die Neuheit und deren Auswirkung ist aber minimal.

Wenn du etwas Geld sparen willst, bekommst du von Apple nun auch ein Modell der AirPods 3 mit einem Ladecase ohne MagSafe. Diese Kopfhörer können also nicht kabellos geladen werden. Die Sparmaßnahme bedeutet, dass der offizielle Verkaufspreis um 10 Euro auf 209 Euro sinkt. Gleichzeitig musst du aber jetzt beim Kauf der AirPods 3 darauf achten, dass du das gewünschte Modell erhältst.