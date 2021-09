Apple und einheitliche Ladekabel: EU-Kommission wird "der ganzen Welt schaden"

USB-C soll nach Vorstellung der EU-Kommission in Zukunft für alle Smartphones, Tablets und anderen Elektrogeräte Pflicht werden. Während inzwischen die meisten Hersteller abseits von absoluten Einsteiger-Modellen auf eben diesen Standard setzen, geht auf dem Smartphone-Markt – wenn man denn so will – ein großer Verlierer hervor. Apple kritisiert den EU-Vorschlag lautstark und wirft der Europäischen Kommission vor, damit Innovationen zu verhindern.

Einheitliche USB-C-Ladekabel: Apple ist dagegen

Während die Android-Kollegen auf USB setzen, kommt bei Apple der sogenannte Lightning-Anschluss zum Einsatz. Und dieser funktioniert ausschließlich mit Apple-Produkten. Wenig überraschend spricht sich der kalifornische Hersteller gegen den Entwurf der EU-Kommission und gegen das einheitliche Ladegerät aus.

Man geht sogar noch weiter und stuft die daraus resultierende Entwicklung als wenig zukunftsweisend ein. Innovationen würden gehemmt, was „den Verbrauchern in Europa und auf der ganzen Welt schadet“, zitiert Heise Online den Hersteller. Die Vergangenheit sowie die Pflicht der Hersteller, eigene Systeme zum Laden von Elektrogeräten zu entwickeln, hätte erwirkt, dass es letztlich nur noch drei mögliche Ladebuchsen gäbe. Wie Apple schlussfolgert, wären diese Möglichkeiten nicht so entstanden, hätte die EU-Kommission die Vereinheitlichung damals vorgeschrieben.

EU-Gesetzentwurf ein Ärgernis für Kunden

Weiterhin argumentiert der Konzern, dass der Wechsel von Lightning auf USB-C für Apple-Kunden ein Ärgernis sei. Der Anschluss bestehe nun bereits seit neun Jahren. Die Umstellung würde das gesamte Angebot an Lightling-Zubehör überflüssig machen, was zwangsläufig ebenfalls zu Elektroschrott führen würde – was man mit dem Gesetz ja letztlich versucht einzudämmen. Auch das Geschäft mit generalüberholten iPhones sieht Apple durch die EU-Kommission gefährdet.

Lightning-Anschluss seit 2012 im Geschäft

Seit 2012 setzt Apple auf den Lightning-Anschluss exklusiv für seine Produkte. Dem voraus ging 2009 die Einigung mit anderen Herstellern, dass man in Europa Micro-USB als Ladebuchse einsetzen wolle. Andererseits auch interessant: Bei MacBooks, iPads und dessen Netzteilen hat Apple den USB-C-Standard mittlerweile als Standard eingeführt. Der Lightning-Anschluss ist indes bei iPhones, AirPods und verschiedenen Eingabegeräten zu finden.