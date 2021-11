Apple plant Abschied vom iPhone: Dieses Gerät soll das Kult-Telefon ersetzen

Im Jahr 2007 begann mit der ersten iPhone-Generation die Erfolgsgeschichte des Apple-Smartphones. Heute gehören Mobiltelefone des US-amerikanischen Unternehmens zu den beliebtesten weltweit. Doch bereits in nur zehn Jahren sollen iPhones gänzlich von der Bildfläche verschwinden. Das ist es zumindest, was Apple laut dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo plant. Wobei der erste Ableger des Ersatzprodukts bereits im kommenden Jahr in die Läden gelangen soll.

iPhone-Ersatz: So könnte die Zukunft aussehen

Das neue Apple-Flaggschiff soll nicht mehr in der Tasche liegen, sondern auf der Nase sitzen. Die Rede ist von einer AR-Brille, die dem Nutzer – zumindest in der Theorie – zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet. Grundsätzlich vermischt sich bei der erweiterten Realität (augmented reality) die normale und die virtuelle Welt. So können etwa virtuelle Marker in die echte Welt eingepflanzt oder Informationen zu Gebäuden, Denkmälern oder Menschen eingeblendet werden. Auch eine Navigation, die virtuelle Anweisungen über das Bild der reellen Welt legt, lässt sich mit einer AR-Brille umsetzen. Doch das erfordert viel Rechenleistung.

Nach Angaben von Kuo soll die erste Version der AR-Brille von Apple bereits im vierten Quartal 2022 vorgestellt werden. Betrieben wird das Gerät dabei – aufgrund des hohen Bedarfs an Rechenkapazität – mit gleich zwei Prozessoren. Einem High-End-Chip, der eine ähnliche Rechenleistung wie der M1-Chip des MacBook Pro aufweisen soll, sowie einem weiteren, schwächeren Chip, der die verbauten Sensoren unterstützen wird.

Interessant ist dabei vor allem, dass Apples neues AR-Headset keine Verbindung zum iPhone oder einem Mac-Rechner benötigen soll. Wenn diese Behauptung zutrifft, dann dürfte die Brille über einen Slot für eine SIM-Karte verfügen oder eine eSIM unterstützen. Doch bis das neue Apple-Produkt einen vollwertigen Ersatz für ein iPhone darstellt, wird es dennoch noch eine ganze Weile dauern.