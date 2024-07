Anschläge auf PV-Anlagen: Ist deine Solaranlage bedroht?

Die Polizei bezeichnet sie als „Klimaterroristen“, das selbst ernannte „Kommando Söder“ (KMS) hingegen betitelt sich selbst Medien gegenüber als „Naturbayer“ und wehrt sich gegen die Einstufung als Klimaterroristen. In Bekennerschreiben nimmt die Gruppierung Abstand zu Organisationen wie „Last Generation“ und „Fridays for Future“. Für viele Besitzer von PV-Anlagen in Bayern sind die durch das KMS durchgeführten Anschläge ein hoher, finanzieller Schaden.

Pech auf PV-Anlagen geworfen

Immer häufiger kommt es zu Angriffen auf PV-Anlagen, die mit Pech beworfen werden. Da sich dieses nicht ohne Weiteres von den PV-Anlagen entfernen lässt, sind damit getroffene Solaranlagen ein Totalschaden für die Besitzer. Die Aktivitäten der Organisation KMS nehmen in Bayern zu und verursachen immer mehr Sachschäden. Erst vor einiger Zeit sägten die Verantwortlichen ein Windrad in Hessen um, sodass es auf die Grenze zu Bayern stürzte. Der Fall wird von der bayerischen Sonderkommission untersucht.

Noch begrenzen sich die Aktionen auf Sachschäden, die Fälle von Anschlägen auf verschiedene Solaranlagen nehmen jedoch im gesamten Bundesland zu. Ob es langfristig bei Sachbeschädigungen bleibt, kann nicht vorhergesagt werden. Jüngst erhielten mülltrennende Münchner Flugblätter mit Drohungen in ihren Briefkasten. Immer wieder tauchen an Orten mit Anschlägen Bekennerschreiben auf, in denen sich die Organisation von anderen Aktivisten wie „Fridays for Future“ oder „Last Generation“ distanziert.

Dem Magazin TAZ gelang es, ein Interview per Zoom mit einem der Mitglieder des Kommandos zu organisieren. Dort distanzierte sich das Mitglied des KMS klar von der Bezeichnung als Klimaterrorist. „Wir schützen nicht das sogenannte Klima. Klima gibt es gar nicht, bei uns in Bayern gibt es nur Wetter. Und unsere schöne bayerische Natur, die lassen wir uns von Windrädern oder Sonnenpaneelen auf unseren schönen, kleinen Sechzigerjahre-Einfamilienreihenhäuschen nicht verschandeln. Das schützen wir vor diesen woke-veganen Spinnern, die uns hier vorzuschreiben versuchen, was wir zu essen, zu sagen, anzuziehen und zu denken haben. Der Bayer, also der Naturbayer, der kann für sich selber denken. Der Naturbayer isst, was ihm schmeckt, auch mal ein Gemüse, ein Radi oder eine Krautwurst. Und anziehen kann sich der Naturbayer auch selbst“, so äußerte sich das KMS-Mitglied zu den Hintergründen der Organisation.

Gefahr bleibt bestehen

Solange die Aktivitäten des KMS sich fortsetzen, sollten insbesondere in Bayern lebende Besitzer von PV-Anlagen Vorsicht walten lassen. Die Zerstörung einer PV-Anlage ist ein Sachschaden, der schnell in die 20.000 Euro gehen kann, abhängig von der genauen Größe der Anlage. Wer bisher keinen Versicherungsschutz für seine PV-Anlage genießt, etwa über die Wohngebäudeversicherung, sollte über deren Abschluss nachdenken. Die Ermittlungen der Soko setzen sich in Bayern fort, um die Verantwortlichen an den Beschädigungen weiterer Anlagen zu hindern. Solange der KMS jedoch weiterhin in Bayern agiert, lässt sich kaum vorhersagen, wie gefährlich die Aktionen der Mitglieder in den kommenden Wochen noch werden können. Bisher wurden glücklicherweise keine Personen und nur Sachgüter durch die Anschläge verletzt.