Anruf von Europol: So verhältst du dich am Telefon richtig

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor einer Betrugsmasche, bei der Interpol und Europol als Namen missbraucht werden. Man habe in den vergangenen Tagen vermehrt Hinweise von verschiedenen Polizeidienststellen aus Niedersachsen und von Betroffenen bundesweit dazu bekommen. Bei dieser Masche gehen bei dir Anrufe ein, bei denen sich die Gesprächspartner als Mitarbeiter von Europol oder Interpol ausgeben. Vorgeblich würde es Unstimmigkeiten oder Probleme mit deiner Identität oder deinem Bankkonto geben. Angebliche Täter würden diese Daten für Straftaten missbrauchen oder die Identität des Angerufenen sei für Straftaten missbraucht worden.

So läuft der Europol-Anruf ab

Der Anruf, der bisher deutsche Mobilfunknummern vorgaukelt (sogenanntes Call-ID-Spoofing), läuft in der Regel wie nachfolgend beschrieben ab. Zunächst erfolgt die Ansage durch eine Computerstimme. Diese gibt beispielsweise vor, dass deine Steuer-ID oder ID-Card verwendet worden sei. Im Anschluss erfolgt die Aufforderung, die Taste „1“ zu drücken. Es läuft dann eine Weiterleitung zu einem angeblichen Sachbearbeiter. Dieser führt das Gespräch auf englischer Sprache (mit indischem Akzent).

Offensichtlich hat das Gespräch das Ziel, persönliche Daten abzugleichen, zu aktualisieren oder zusätzlich in Erfahrung zu bringen. Es sei dann zu vermuten, dass diese Daten für weitere Straftaten Verwendung finden, heißt es vom LKA Niedersachsen. Ob die Täter hier auf bereits durch einen Hack bekannt gewordene Daten zugreifen oder rein zufällig Rufnummern anwählen, sei nicht bekannt.

In einzelnen Fällen haben sich die Täter auch anders bezeichnet. Als Begriffe fielen hier “Police Officer“ oder Mitarbeiter des Federal Police Department, Interpol oder Europol. Angeblich sei auch das Bankkonto betroffen oder es gäbe ein großes Ermittlungsverfahren. Würde man eine Auskunft verweigern, so wurde auch bereits mit 5 Jahren Haft gedroht. In einem bekannten Fall hat der Anrufer gar dazu aufgefordert, das Geld vom eigenen Bankkonto auf ein ausländisches Konto zu überweisen, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.

Bist du drauf reingefallen? Das solltest du jetzt tun

Wichtig sei, nicht auf solche Anrufe zu reagieren und keinerlei persönliche Daten von sich selbst am Telefon zu nennen oder weiteren Aufforderungen zu folgen. Die Anrufer sind keine offiziellen Vertreter irgendeiner Behörde.

Solltest du doch auf die Masche hereingefallen sein, so erstatte Anzeige bei deiner örtlichen Polizei. Überlege dir auch, welche Daten du bereits an die Täter herausgegeben hast. Möglicherweise kannst du hier weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen.