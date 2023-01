Anruf von 069-24743393805 – diese Nummer gibt Rätsel auf

Die App Clever Dialer erfasst Spam-Anrufe und stellt die nervigsten zehn Nummern Monat für Monat zusammen. Gerade aktuell machen wieder viele Spam-Anrufer, die dir Stromverträge aufschwatzen wollen oder sich als Stadtwerke ausgeben, auf sich aufmerksam. Sie wollen an deine Zählernummer und deine Kontonummer gelangen. Doch es gibt, so heißt es von Clever Dialer, nicht nur die Strom-Masche. Gewinnspiel-Abos sind ebenfalls im „Trend“. Auffallend ist, wie intensiv die Nummern aktuell wechseln. Die nervigste Nummer des Novembers taucht in den jetzt vorgelegten Anrufen von Dezember nicht mehr auf. Gleichzeitig gibt es eine neue Nummer eins, die Rätsel aufgibt.

Diese Anrufe solltest du nicht annehmen

Der neue Platz 1 geht an die 06924743393805. Was die Anrufer wollen, ist unklar. Es heißt in den Kommentaren von Clever Dialer nur, dass die Anrufe stündlich erfolgen würden und sich niemand meldet. „Sehr nervig“, kommentiert ein Nutzer zurecht.

Die zweit-nervigste Nummer des Dezembers stammt aus München. Wer von der 08990423013 angerufen wird, der wird gefragt, ob die Stromabrechnung schon da ist. Dann soll die Zählernummer mitgeteilt werden. Das solltest du nicht tun und einfach auflegen. Das gilt auch für Anrufe von 01637875622. Hier gibt man sich als namentlich tatsächlich existierender Stromanbieter aus und will ebenfalls die Stromzählernummer – vermutlich um damit dann einen neuen Vertrag abzuschließen und Provision einzustreichen. Ebenfalls um das Thema Energie geht es bei Anrufen von 022165085679 und 040655890700.

Bei einem Anruf von der 01784133263 wird dir angeboten, an einem Gewinnspiel, bei dem du angeblich gerade verloren hast, erneut teilzunehmen. Auch die 01631672226 behauptet, es gehe um Gewinnspiele, bei denen man dir angeblich beim Löschen der Teilnahme behilflich sein will. Darauf solltest du nicht eingehen. Weitere Gewinnspiel-Anrufe kommen von der 015210923002 und 032211076735.

Last but, not least, behauptet der Anrufer mit der Nummer 021332463885, dass du Schulen wegen nicht gezahlter Raten hast. Wie das Gespräch ausgeht, kann man nur vermuten.