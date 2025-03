Anruf von 01516: Das steckt hinter der Vorwahl

Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie geschickt. Nachdem lange Zeit mit Anrufen, die vermeintlich aus Österreich und den Niederlanden kamen, Schindluder getrieben wurde, sind es nun wieder deutsche Nummern. An der Spitze in diesem Monat ist eine Nummer mit der Vorwahl 01516.

Viele Telefonnummern aus den Niederlanden

Nicht nur das trübe Februar-Wetter bescherte den Bürgerinnen und Bürgern im vergangenen Monat schlechte Laune. In den vergangenen Wochen stand die Scraping- Masche, bei der sich Personen als Mitarbeiter eines Stromanbieters ausgaben, bei Trickbetrügern hoch im Kurs (01525 8526393). Vermeintliche Lottogewinne und daraus resultierende Abofallen strapazierten auch in diesem Monat die Nerven vieler Nutzer (01516 2770628). Auch die Niederlande meldeten sich im Februar telefonisch zurück, wenngleich nicht an Platz eins. Zudem hält der Trend mit Spam-Calls aus den Niederlanden an: Dieses Mal gaben sich die Anrufer als Angestellte der Verbraucherzentrale aus und wollten angeblich zum Schutz der Betroffenen ihre Kontodaten abgleichen – klassischer Datenklau (+31 6 58989539).

Platz 1 ging im Februar aber an die Handynummer 01516-2770628. Sie wurde von den Nutzern der App so oft blockiert, wie keine andere Nummer. Es handelt sich dabei um eine Nummer, die einst im Netz der Telekom vergeben wurde. In diesem Netz ist sie auch bis heute geschaltet. Nutzerberichten zufolge meldet sich ein Sprachcomputer, der darüber informiert, dass man angeblich Geld bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Vermutlich geht es um das Abfischen von Daten. Wir sagen: Auflegen!

Die aktuellen Top 10 im Überblick

Das Team von Clever Dialer, der App für Anruferkennung und Spamschutz, hat erneut die Top 10 der nervigsten Spam-Nummern ermittelt und veröffentlicht sie mitsamt den Kommentaren aus ihrer Community. Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Die Top-10-Nummer im Februar:

015162770628

+31657198052

015256430870

015223590228

04085598867

08008004142

015256430867

+31658989539

+31683333193

015258526393

Jetzt weiterlesen Telefonterror: So erkennst du Werbeanrufe und Betrüger – plus Tipps, wie du dich schützt