Angriff auf Telekom & Vodafone: Dieser Anbieter verspricht einen echten Glasfaser-Anschluss für unter 40 Euro

Der vor über 20 Jahren in Hamburg gegründete Anbieter GlobalConnect will jetzt in Deutschland unter der Marke HomeNet auch Privatkunden anschließen. Bisher hatte sich der Netzbetreiber in Deutschland vor allem auf Backbone-Strecken und Citynetze für die Anbindung von Rechenzentren und großen Firmen konzentriert. In Skandinavien hat GlobalConnect aber auch schon Erfahrungen mit dem FTTH-Ausbau gesammelt. 300.000 bestehende Kunden zählt der Netzbetreiber schon.

Im ersten Schritt versorgt HomeNet jetzt Einwohner von Hamburg, Lübeck und Kiel mit Breitband-Internet per Glasfaser. HomeNet soll dir derzeit im Download 1.000 Mbit/s und 500 Mbit/s im Upload liefern – und das zu einem Preis, den du für diese Leistung in Deutschland nicht bekommst.

Markteinstieg mit Tarif-Kracher

Bei Vodafone bekommst du derzeit – aber nur im Rahmen einer Aktion – einen Anschluss mit 1.000 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upstream für unter 40 Euro. Vodafone nutzt hier ein TV-Kabel-Netz, erst später die Glasfaserleitung. Bei HomeNet sollst du für den gleichen Preis ebenfalls 1.000 Mbit/s im Downstream bekommen – und mit 500 Mbit/s Upstream das Zehnfache dessen, was Vodafone bietet. Ein Traum für jeden YouTuber oder Architekten im Homeoffice. Möchtest du dich nur ein Jahr lang an HomeNet binden, so zahlst du 60 Euro monatlich.

Allerdings: Beim Kabelnetz schimpfen viele Kunden über die Technologie und Einbrüche in der Geschwindigkeit, wenn zu viele Kunden surfen. Wer nun glaubt, HomeNet garantiere dir das Gigabit, der irrt. Denn ein Blick ins Kleingedruckte zeigt: HomNet garantiert dir nur 460 Mbit/s Down- und 90 Mbit/s Upstream. Überraschend wenig für einen FTTH-Anschluss. Zum Vergleich: Die Telekom garantiert 700 Mbit/s Down- und 200 Mbit/s Upstream. Die Telekom berechnet aber mit fast 80 Euro auch das Doppelte.

Überzeugen will HomeNet aber auch mit dem „freundlich skandinavischen Service“. Der direkte Kontakt und die persönliche Beratung stehen bei der Marke HomeNet im Mittelpunkt, heißt es.

Hauseigentümer müssen tätig werden

Nach dem Start in Lübeck, Hamburg und Kiel werde GlobalConnect nun in vielen weiteren Gebieten, zuerst in Norddeutschland mit der Vermarktung und dem Ausbau starten. Aktuell können sich Hauseigentümer aus dem ersten Ausbaugebiet in Kiel-Schilksee für einen Glasfaseranschluss anmelden. Zu einem späteren Zeitpunkt kommen die Stadtteile, Holtenau, Pries und Friedrichsort, sowie am Rand von Kiel Kronshagen und Altenholz dazu. Zum Start von HomeNet können die Kunden bei den Anschlussgebühren sparen. Später werden diese etwa 1.000 Euro betragen.

Wie kompliziert es ist, als Mieter oder Eigentümer das Glasfasernetz wirklich in die Wohnung zu bekommen, haben wir dir in einem ausführlichen Ratgeber gezeigt.