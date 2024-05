Android-Nutzer aufgepasst: Apple plant neue App für dein Smartphone

Apple ist auf der Suche nach neuen Anwendern für die eigenen Dienste. So können bereits seit einiger Zeit auch die Besitzer eines Android-Smartphones ohne Umwege „Apple Music“ benutzen. Nun will der iPhone-Hersteller offenbar mit einer weiteren App den Ri­va­li­täts­kampf vergessen machen. Wie Bloombergs Mark Gurman in Berufung auf ein Jobangebot des Unternehmens beschreibt, sucht man nach einem Entwickler einer „TV und Sport“-App für Android. Die Stelle ist Teil des Apple-TV-Teams.

Apple TV bald auch für Android-Smartphones

Es kommt nicht oft vor, dass Apple eine der eigenen Apps für rivalisierende Plattformen anbietet. So gibt es beispielsweise keine Nachrichten-App für Android oder Windows, mit der du iMessage nutzen könntest. Das Unternehmen befürchtet, dass man dadurch Nutzer an Samsung, Google und Co. verlieren könnte.

Anders sieht es jedoch aus, wenn man mit den angebotenen Apps selbst Geld verdienen kann. Das ist beispielsweise bei der Musik-App für den hauseigenen Streaming-Dienst seit einigen Jahren der Fall. Eine weitere Anwendung, die in dieselbe Kategorie fällt, ist Apple TV und der dazugehörige Dienst Apple TV+. Eine entsprechende App ist hier bereits auf vielen Smart-TVs verfügbar – auch solche, die unter der Haube Android TV nutzen. Sogar eine Windows-App kannst du seit einiger Zeit nutzen.

Eine native App für Android-Handys existiert bislang aber nicht – als Alternative gibt es lediglich eine Web-App. Apple TV+ startete bereits im Jahr 2019 und konnte seitdem viele Fans für sich gewinnen. „CODA“ konnte in der Kategorie Bester Film im Jahr 2022 sogar einen Oscar abstauben.

Wie Bloombergs Mark Gurman schreibt, suggeriert das neue Jobangebot, dass Apple größere Pläne hat. Es könnte sich also um mehr handeln, als nur eine Verbesserung der App für Smart-TVs mit Android. Auf der Suche nach anhaltendem Wachstum könnte also eine neue Smartphone-App für Android in der Zukunft des iPhone-Herstellers sein. Bewerber werden laut der Beschreibung für das „Entwerfen und Gestalten einer anspruchsvollen Anwendung“ verantwortlich sein. Bislang ist jedoch unbekannt, wie lange es dauert, bis eine derartige App verfügbar ist.