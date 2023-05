Android 14 für Xiaomi, Oppo und Co: Diese Handys sind mit dabei

Wie auf Googles jährlicher IO-Konferenz versprochen, dürfen jetzt auch Nutzer ohne Google-Smartphone die kommende Android-Version ausprobieren. In diesem Jahr sind mehr Smartphone-Hersteller und Modelle dabei, als jemals zuvor. Unter anderem sind Xiaomi, Oppo, OnePlus, Realme und erstmals auch Nothing vertreten. So testest du Android 14.

Android 14: Diese Smartphones sind mit dabei

Bei Google selbst sind alle Smartphones bei der Android 14 Beta dabei, abgesehen von den gerade erst vorgestellten Pixel 7a und Pixel Fold. Jeder andere teilnehmende Hersteller hat hingegen ein paar Smartphone-Modelle ausgesucht, auf denen sich die Android 14 Beta testen lässt. Folgende Handys sind mit dabei:

Fehlt dein Handy in dieser Liste, ist das kein Grund zur Panik. So testen die Hersteller in der öffentlichen Beta nur mit ausgewählten Modellen. Auch Smartphones, die hier nicht aufgeführt sind, können trotzdem das Android 14 Update bekommen. Jedoch dann erst nach dem offiziellen Release und nicht schon jetzt als Beta.

Was ist mit Samsung?

Ein prominenter Hersteller fehlt traditionell: Samsung. So nimmt der koreanische Hersteller auch in diesem Jahr nicht an der öffentlichen Beta von Android 14 teil. Stattdessen wird man wohl zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Programm für ausgewählte Smartphones starten, bei dem Kunden das neue Android zusammen mit der eigenen Oberfläche One UI 6.0 testen können.

Android 14 Beta installieren

Wie man die Android 14 Beta auf seinem Handy installieren kann, unterscheidet sich je nach Hersteller. Gehe dafür auf die Entwickler-Website von Google und klicke auf den gewünschten Hersteller. Dort findest du die entsprechende Anleitung für dein Modell.

Bevor du Android 14 einspielst, solltest du dir jedoch im Klaren sein, dass es sich dabei um eine Beta handelt. Fehler sind also nicht ausgeschlossen. Installiere das Update also nicht, wenn du zwingend auf das Smartphone angewiesen bist. Außerdem solltest du immer über ein Backup deiner Daten verfügen. Das gilt jedoch für jeden – und nicht nur bei der Installation der Beta.