Android 11 Beta veröffentlicht: Das sind die neuen Android-Features

Bei Android 11 widmet Google sich insbesondere drei Bereichen: Einer besseren Trennung von App-Benachrichtigungen und Nachrichten von deinen Kontakten, einer besseren Steuerung von Medien und Geräten und mehr Datenschutz und Sicherheitseinstellungen. In der ersten Android 11 Beta sind jedoch noch nicht alle Features komplett eingebaut.

Das Problem kennen bestimmt viele: Zwischen zahllosen Benachrichtigungen von Apps noch die eingegangene Nachrichten seiner Liebsten zu finden ist nicht immer leicht. Bei Android 11 räumt Google hier auf und unterteilt die Mitteilungszentrale in zwei Bereiche.

Im oberen Bereich „Konversationen“ sehen wir alle Chats mit unseren Kontakten. Anrufe werden zumindest aktuell hier nicht angezeigt. Durch langes Drücken auf eine Benachrichtigung lässt sich diese Person als „Priorität“ festlegen. Damit wird sie immer ganz oben angezeigt und du wirst auch bei aktiviertem Nicht-Stören-Modus benachrichtigt.

Im Bereich darunter, finden wir Nachrichten, App-Hinweise und alles andere aus der Benachrichtigungsleiste wieder. Laut gestellte Benachrichtigungen befinden sich hier über den stumm zugestellten. Diese Unterteilung findet sich auch auf dem Sperrbildschirm und falls vorhanden auf dem Always-On-Bildschirm wieder.

Sogenannte Bubbles, also aktuelle Konversationen zum Anheften auf dem Home-Bildschirm, kennen einige vielleicht vom Facebook-Messenger. Ein solches Feature soll bei Android 11 für viele Messenger-Apps kommen. In der Android 11 Beta steht es zumindest für Telegram nicht zur Verfügung.

In der Android 11 Beta zeigt Google eine neue Möglichkeit Medien und Smart-Home-Geräte zu steuern. Durch langes drücken auf den Power-Button siehst du nicht nur deine Google Pay Karten zum Bezahlen in Geschäften, sondern kannst auch deine Smart-Home-Geräte steuern. Dies funktioniert jedoch nur, wenn du diese über den Google Assistant steuerst. Wenn du wie ich auf Alexa setzt, siehst du hier leider nichts.

Ebenfalls verbessert werden, soll auch die Medien-Steuerung. In der aktuellen Android 11 Beta steht das Feature aber noch nicht zur Verfügung. Später soll man aktuell abgespielte Musik unterhalb der Kacheln für WLAN, Bluetooth und so weiter angezeigt bekommen. Über einen Button kannst du hier einstellen, auf welcher Quelle die Musik abgespielt werden soll. So kannst du deine Musik mit einem Klick auf einem verbundenen Bluetooth-Gerät oder einem smarten Lautsprecher abspielen.

Viele Apps benötigen Zugriff auf Standort, Kamera oder Mikrofon deines Smartphones. Bisher konntest du diesen zulassen oder verweigern. Bei Android 11 bekommst du hier viel mehr Möglichkeiten. So kannst du den Zugriff auf Standort, Kamera und Mikrofon nur einmalig freigeben. Schließt du die App wieder, erlischt auch der Zugriff. Der Standort kann wahlweise nur während der Verwendung einer App freigegeben werden. So hat die App nur Zugriff darauf, während du sie aktiv verwendest, kann dich aber nicht im Hintergrund tracken.

Wenn du eine App über einen längeren Zeitraum nicht verwendest, entzieht dein Smartphone ihr automatisch wieder die Zugriffe und du musst diese erneut bestätigen.

Manche Features sind winzig kleine Änderungen, bieten aber dennoch einen praktischen Mehrwert. So lässt sich nun der Dark-Mode zeitgesteuert aktivieren und deaktivieren. Außerdem schaltet sich Bluetooth nicht mehr automatisch mit aus, wenn man den Flugmodus aktiviert. Das dürfte viele Träger von smarten Uhren oder Fitness-Trackern freuen.

Das mit Android 10 eingeführte „project mainline“ wird um weitere Komponenten erweitert. Mit dieser Funktion kann Google einzelne Komponenten des Systems am Hersteller vorbei über die Google Play Dienste aktualisieren und so Sicherheitsupdates und sogar neue Features hinzufügen, ohne dass du auf ein Update des Herstellers warten musst. So bist du bei zukünftigen neuen Features weniger von der Gunst der Smartphone-Hersteller abhängig.

Google plant nach der ersten Beta von Android 11 noch zwei weitere zu veröffentlichen. Sollte alles nach Plan verlaufen, können wir also im Spätsommer mit der finalen Version rechnen. Bisher gab es jedoch einige Verzögerungen.

Die eigenen Pixel-Smartphones von Google erhalten das Update nach der Veröffentlichung sofort. Für Smartphones anderer Hersteller beginnt dann das Warten. Während einige Hersteller wie OnePlus oder Nokia die ersten Geräte bereits nach wenigen Tagen oder Wochen aktualisieren, dauert es bei den meisten anderern Herstellern deutlich länger.

Bisher steht die Android 11 Beta nur Pixel-Smartphones von Google zur Verfügung. Dazu zählt das Pixel 2 (XL), Pixel 3 (XL), Pixel 3a (XL) und das Pixel 4 (XL). Bereits in wenigen Wochen sollen jedoch weitere Smartphones zahlreicher Hersteller dazukommen. Mit dabei sind ausgewählte Smartphones von Nokia, OnePlus und Xiaomi. Via Twitter hat heute auch Oppo bekanntgegeben mit der FindX2-Reihe dabei zu sein.

Can't hold the excitement for the @Android 11 Beta 1? @OPPO ColorOS will take you on board for the chance to try out Android 11 Beta 1 soon on the #OPPOFindX2series. Stay tuned with us to be the first one to know! #Android11 pic.twitter.com/wogZdiCrtz