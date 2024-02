Letzte Chance: Amazon zieht legendärer Filmreihe den Stecker

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Eine der besten Fantasy-Filmreihen überhaupt

Unter 35 Jahren dürfte es in westlichen Ländern kaum eine Person geben, die diese Filmreihe als Kind nicht gesehen, oder gar wie ein Schwamm in sich aufgesaugt hat. Die Rede ist von dem Fantasy-Epos „Harry Potter“, bei dem es sich trotz Kontroverse um die Autorin Joanne K. Rowling offenkundig um ein literarisches Meisterwerk handelt. Und auch die dazugehörigen Filme vermochten zu überzeugen, zu begeistern, mitzureißen. Obgleich es den beteiligten Regisseuren nicht ganz gelang, das Wesen der Bücher in vollem Umfang auf die Leinwand zu bringen – so, wie es einst Peter Jackson mit „Der Herr der Ringe“ zu tun vermochte. Doch zurück zum Thema.

Sowohl die gesamte Harry-Potter-Oktologie als auch zwei der neueren Ableger der Reihe – „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ und „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ – lassen sich aktuell im Rahmen des Amazon-Prime-Video-Abos ohne zusätzliche Kosten anschauen. Leider ist der Status quo im Begriff, sich zu verändern. Oder anders ausgedrückt: Sämtliche Filme aus dem Harry-Potter-Universum werden in weniger als 30 Tagen nicht mehr im Prime-Video-Abo enthalten sein. Wer die Gelegenheit ergreifen und die insgesamt zehn Filme „kostenlos“ anschauen möchte, muss sich daher beeilen.

Obwohl das literarische Epos rund um Harry Potter längst abgeschlossen ist, scheint das Franchise noch lange nicht am Ende zu sein. Erst kürzlich kam das Computerspel Hogwarts Legacy auf den Markt, das trotz (anfänglicher) Kritik zu einem vollen Erfolg wurde. Nun soll die Thematik abermals auf die Leinwand – allerdings auf die im Wohnzimmer. So arbeitet der zu Warner Bros. Discovery gehörende Streaming-Dienst HBO Max gegenwärtig mit hochgekrempelten Ärmeln an einer Rückkehr des beliebten Zauberlehrlings in Form einer Serie. Dass der Plan in einem Fiasko enden könnte, dürfte für jeden offensichtlich sein, der das große Franchise-Melken der vergangenen Jahre miterlebt hat. Doch in diesem Fall besteht zumindest die Möglichkeit, dass das Vorhaben glückt und zu einem vollen Erfolg wird. Warum? Die Hintergründe dieser Annahme finden sich in unserem Kommentar zur Harry-Potter-Serie.

